Ziemeļkorejā notiek gadskārtējā militārā parāde

13 gadu vecumā pie kodolpogas? Ziemeļkorejas līderis meitai uztic augstu amatu 0

LETA
21:13, 25. februāris 2026
Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns 13 gadus veco meitu Kimu Čžui iecēlis par valsts kodolspēku kuratori, vēsta laikraksts “Chosun Daily”, atsaucoties uz Dienvidkorejas izlūkdienestiem.

Kima Čžue ieņem Ziemeļkorejas “raķešu programmas ģenerāldirektora amatu”, liecina izlūkošanas dati.

Šajā statusā viņa piedalījās Korejas Strādnieku partijas kongresā, kas notika februārī.

Līdera meita saņem ģenerāļu ziņojumus un dod viņiem norādījumus, teikts “Chosun Daily” publikācijā.

Kima Čžue kopā ar tēvu regulāri parādās sabiedrībā, arī apmeklē poligonus un vēro izmēģinājumus, norāda laikraksts.

Kā skaidrojuši avoti Dienvidkorejas izlūkdienestā, Kima Čžue tiek gatavota tam, lai kļūtu par tēva amata mantinieci.

Izlūkdienestam ir zināmi gadījumi, kad līdera meita paudusi savu viedokli par dažiem politiskiem jautājumiem, vēsta “Chosun Daily”.

