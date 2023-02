FOTO. VIDEO. “Vējš un putenis apgrūtināja darbu, taču nekas nestāv pretī latviešu puišiem,” mūsējie uzbūvējuši sniega trases pasaules čempionātam Ieteikt







Pašmāju uzņēmuma We Build Parks komandai ir aizritējušas divas nedēļas kopš ierašanās Gruzijas slēpošanas kūrorta pilsētā Bakuriani. Latvieši ir atbildīgi par slopestyle un big air disciplīnu sniega trašu būvniecību šī gada brīvā stila slēpošanas un snovborda pasaules čempionātam, kurš norisinās no 19. februāra līdz 5. martam. Latviešu komanda grūtāko darbu ir padarījuši. Tiek vēstīts, ka sniega trašu izveide veiksmīgi noritējusi pēc plāna un rezultāts no sportistu puses tiek vērtēts pozitīvi.

Latviešu uzņēmums sadarbībā ar vācu partneri Schneestern pasaules čempionāta sniega trašu būvniecībā piedalās pirmo reizi. Ceļš līdz dalībai šāda mēroga projektā Latvijas sniega trašu būvniekiem prasījis vairākus gadus. Darbus šajā industrijā aizsāka Jānis Jansons un Jānis Daļeckis, kopā strādājot Žagarkalnā.









































Latvieši būvē sniega trases pasaules čempionātam Gruzijā

Vēlāk, izveidojot uzņēmumu, latvieši sāka strādāt pie projektiem visā Baltijā un vēlāk arī Skandināvijā. Sadarbojoties ar vācu partneriem Schneestern, eksperti piedalījušies dažādos pasaules mēroga projektos kā X Games, Audi Nines. Iepriekšējā gadā latviešu komanda Gruzijā bija atbildīga par slopestyle pasaules kausa sniega trases būvniecību. Projektam īstenojoties pēc plāna, latvieši pierādīja savas spējas un nodrošināja dalību šī gada pasaules čempionāta trašu būvniecībā.

Pēdējos gados latvieši kopīgiem spēkiem ar Schneestern partneriem tikuši līdz karjeras augstumiem, būvējot sniega trases olimpiskajās spēlēs Ķīnā un Dienvidkorejā. Dalība savas industrijas augstākā līmeņa pasākumos dara komandu gandarītu par paveikto. “Esam pateicīgi par iespēju sevi pierādīt un būt daļai no tik iespaidīga pasākuma. Šai pieredzei ir neizmērojama vērtība. Pateicamies viens otram un mūsu ģimenēm par atbalstu, kā arī visiem organizatoriem un iesaistītajām pusēm, “ stāsta We Build Parks komandas vadītājs Jānis Jansons.

Pašlaik ir pagājušas divas nedēļas kopš uzņēmuma We Build Parks septiņu latviešu komanda – Jānis Jansons, Jānis Daļeckis, Matiass Abzalons, Arnis Pētersons, Aigars Zālītis, Emīls Bauģis, Edijs Jansons, – kopā ar vēl pieciem puišiem no vācu partnera Schneestern atrodas Bakuriani kūrortā, kur veiksmīgi uzbūvējuši vienu no iespaidīgākajām pasaules čempionāta slopestyle disciplīnas sniega trasēm sacensību vēsturē.

“Nereti sniega trašu būvniecības projektos jāsaskaras ar nevēlamiem laikapstākļiem – arī šoreiz stiprais vējš un sniega putenis centās apgrūtināt mūsu darbu, taču nekas nestāv pretī mūsu latviešu stiprajiem puišiem. Strādājām no agrām rīta līdz vēlām nakts stundām, darījām visu, lai izdarītu plānoto laikā,” komentē pieredzējušākais komandas dalībnieks, Jānis Daļeckis. Latviešu komandu veido pieredzējuši sniega eksperti, kuri piedalījušies olimpisko spēļu projektos jau divas reizes. Komandas sastāvā arī tiek iekļauti jaunie pašmāju talanti, kuri ir pierādījuši savas spējas un motivāciju citos projektos.

Pirmajās būvniecības dienās komanda strādā ar masīvajām tehnikām – veic sniega sastumdīšanu platformās, veido pirmās sniega elementu formas. Tam seko jau smalkāki roku darbi – slopestyle konstrukciju integrēšana trasē un citu specifisku sniega elementu veidošana. Latviešu komanda Gruzijā uzturēsies līdz pat 5. martam, jo, beidzoties būvniecībai, eksperti arī atbildīgi par uzturēšanas darbiem, lai saglabātu trases augsto kvalitāti. Pašlaik komanda sagatavo trases treniņiem un veic izmaiņas atbilstoši sportistu ieteikumiem.

We Build Parks ir starptautisks uzņēmums, kas projektē un būvē ne tikai sniega trases, bet arī veloparkus, veikparkus, skeitparkus un citus aktīvās atpūtas parkus Baltijā, Skandināvijā un citur pasaulē.