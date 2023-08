FOTO. Visi kopā! Skatītāju iemīļotie un talantīgie aktieri Dailes teātrī sāk jauno sezonu

Dailes teātra aktieri un režisori sāk jauno sezonu

Vakar, 1. augustā, Dailes teātra kolektīvs sanāca kopā, lai sāktu jauno, 104. sezonu. Tāpat kā katru gadu, teātrim atsākot darbu, arī šoreiz tapa tradicionālā Dailes teātra kolektīva kopbilde, bet pirms tam teātra vadība – direktors Juris Žagars un teātra mākslinieciskais vadītājs Viesturs Kairišs – klātesošos informēja par tiem jauniestudējumiem, kas papildus jau plānotajiem ir iekļauti jaunās sezonas repertuārā.

104. teātra sezonā aktieru trupai pievienojušies arī vairāki jauni kolēģi – Madara Viļčuka, Marta Lovisa Jančevska, ka arī Mārtiņš Meiers un Meinards Liepiņš.

Augusta repertuārā teātrī joprojām būs skatāmas Dailes pieprasītākās izrādes, tostarp tās, kas nominētas 2022./2023. gada sezonas “Spēlmaņu nakts” balvai. Kopumā teātris var lepoties ar 14 nominācijām.

Savukārt Dailes teātra jauniestudējumu sezonas atklāšana skatītājiem notiks 15. septembrī ar pasaulslavenā aktiera un režisora Džona Malkoviča iestudējumu “Leopoldštate”. Dailes teātrī Džons Malkovičs izvēlējies iestudēt slavenā britu dramaturga sera Toma Stoparda jaunāko lugu “Leopoldštate”. Tā ir kādas ebreju ģimenes sāga, kas savijas notikumos un pārdzīvotajā 50 gadu garumā.

“Leopoldštate” drosmīgi aplūko, ko nozīmē būt citādam – svešiniekam starp svešiniekiem ne tikai paša, bet arī citu acīs. Tā uzdod jautājumus par vēsturi – kā saglabāt savas saknes, kā nosargāt savu pašapziņu, kā izdzīvot mazai tautai, kad pasaule ir sajukusi prātā?

Septembrī Dailes teātrī paredzēti vairāki jauniestudējumi, uz kuriem jau šobrīd biļetes ir tirdzniecībā. 27. septembrī Mazajā zālē pirmizrādi piedzīvos britu režisores Eimijas Milbērnas jauniestudējums ”Krietnā puiša rituāla nokaušana”.

Režisori Eimiju Milbērnu skatītāji jau iepazinuši, viņa savu meistarību melnā humora komēdijas žanrā apliecināja jau divos Dailes teātra dižpārdokļos – “Izrāde, kas saiet sviestā” un “Īru miroņgalvas”. Jaunā iestudējuma “Krietnā puiša rituāla nokaušana” pamatā ir mūsdienīga un stilīga dramaturga Denisa Kellija luga, kas nemitīgi uzdod jautājumus par to, kādi motīvi liek mums dzīties pēc panākumiem un ko esam gatavi upurēt, lai iegūtu to, ko iekārojam. Šī Denisa Kellija lugas pirmizrāde notika Londonas The Royal Court Theatre 2013. gadā un tūlīt izpelnījās lielu kritiķu un skatītāju ievērību.

29. septembrī Dailes teātrī gaidāmi svētki – pirmizrāde Pētera Pētersona jubilejas koncertuzvedumam “Poēma par Spēlmani”. Pētera Pētersona vārds ierakstīts ne tikai Dailes teātra zelta fondā, bet arī visas Latvijas kultūras kanonā. Atceroties režisora un dramaturga Pētera Pētersona simtgadi, Dailes teātrī izveidota īpaša koncertprogramma teātra mākslinieciskā vadītāja Viestura Kairiša un muzikālās daļas vadītāja Jura Vaivoda vadībā ar aktieru, kora “Kamēr…” un maestro Raimonda Paula piedalīšanos.

15. novembrī Mazajā zālē plānota fiziskā teātra žanrā strādājošās režisores Annas Abalikhinas jauniestudējuma “Eiridīke” pirmizrāde. Mūsdienu dramaturģes Sāras Rūlas interpretācijā stāsta centrā ir Eiridīke, kura viņsaulē zaudē ne tikai savu mīlestību, bet arī valodu un identitāti, tādā veidā dodot plašas iespējas izrādes veidotājiem uzrunāt skatītājus ar jauniem izteiksmes veidiem. Dzejnieks Jānis Elsbergs dramaturģes tekstu ir ne tikai latviskojis, bet arī atdzejojis, un izrādes radošā komanda jau strādā ar fiziskā teātra estētikā balstītu kustību partitūru. Tā ir iepriekš neredzēta kombinācija un valdzinošs darbs, kas var apburt, piesaistīt un neatlaist vēl ilgi pēc redzētā – kā pati mīlestība.

16. novembrī gaidāms vēl kāds īpašs notikums – Viestura Kairiša jauniestudējuma “Spīdolas nakts” pirmizrāde. Iedvesmojoties no Raiņa lugām, dramaturgs Matīss Gricmanis radījis jaundarbu. Raiņa radītie un pārradītie tēli turpina dzīvot mūsos visdažādākajos veidos. Lāčplēsis turpina atgriezties Latvijai vissvarīgākajos brīžos, Spīdola turpina apšaubīt un liek mums mainīties un augt, bet viņu meita Dedze turpina mīlēt pat ienaidniekus.

Teātra direktors Juris Žagars vēstīja, ka šī skatītājiem varētu būt viena no interesantākajām Dailes teātra sezonām. Kolektīvam direktors novēlēja radošu izdošanos un izturību, bet skatītājiem paliekošu gandarījumu pēc redzētajiem jauniestudējumiem Dailē. Vairāk par visas sezonas jaunumiem teātris stāstīs īpašā sezonas atklāšanas preses konferencē septembra sākumā.