No Doņeckas apgabala diennakts laikā evakuēts rekordliels civiliedzīvotāju skaits 0
Ukrainas varasiestādes aizvadītajā diennaktī evakuējušas no Doņeckas apgabala rekordlielu skaitu civiliedzīvotāju, piektdien pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Vadims Filaškins.
Ceturtdien no frontes līnijas tika evakuēti 5766 cilvēki, tostarp 213 bērni, platformā “Telegram” paziņoja Fiļaškins.
Tas ir lielākais diennakts laikā evakuētais civiliedzīvotāju skaits Doņeckas apgabalā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma sākuma.
Filaškins mēneša sākumā ziņoja, ka pieaug civiliedzīvotāju evakuācija no Doņeckas apgabala apdzīvotajām vietām uz citiem Ukrainas reģioniem. Ja pirms mēneša katru dienu aizbrauca 300 līdz 400 cilvēku, tad augusta sākumā jau 600 līdz 700 cilvēku, atklāja amatpersona.
8.augustā tika sākta obligāta ģimeņu ar bērniem evakuācija no vairākām apdzīvotām vietām Limanas apkaimē, bet vakar Filaškins paziņoja par ģimeņu ar bērniem evakuāciju piespiedu kārtā no Družkivkas pilsētas, kā arī no Andrijivkas kopienas Andrijivkas, Varvarivkas, Novoandrijivkas un Rohanskes ciematiem.