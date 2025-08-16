10 iecienīti pārtikas produkti, kuri var izzust no veikalu plauktiem – Z paaudze tos vienkārši neēd 0
Z paaudze aizvien atklātāk pauž nepatiku pret noteiktiem pārtikas produktiem, un eksperti brīdina – ja šī tendence turpināsies, daļa no tiem drīz vien varētu pazust no veikalu plauktiem un mūsu ēdienkartēm, raksta izdevums “Daily Mail”.
Z paaudze jeb zūmeri ir jaunieši, kas dzimuši aptuveni no 1997. līdz 2012. gadam, lai gan dažādos avotos var būt nelielas atšķirības šajos datumos.
Pavisam nesen veikts pētījums liecina – desmit Lielbritānijā ierasti pārtikas produkti var izzust no veikalu plauktiem, jo Z paaudze tos vienkārši neēd.
Aptaujā piedalījās 2000 cilvēku. Visiem dalībniekiem tika jautāts, kurus produktus viņi kategoriski atteiktos ēst. Seši no desmit respondentu atzina, ka ēdiens viņiem nepatīk vēl pirms tas vispār ir nogaršots.