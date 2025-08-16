#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Pexels.com/Mikhail Nilov

10 iecienīti pārtikas produkti, kuri var izzust no veikalu plauktiem – Z paaudze tos vienkārši neēd 0

15. augusts 2025
Z paaudze aizvien atklātāk pauž nepatiku pret noteiktiem pārtikas produktiem, un eksperti brīdina – ja šī tendence turpināsies, daļa no tiem drīz vien varētu pazust no veikalu plauktiem un mūsu ēdienkartēm,  raksta izdevums “Daily Mail”.

Z paaudze jeb zūmeri ir jaunieši, kas dzimuši aptuveni no 1997. līdz 2012. gadam, lai gan dažādos avotos var būt nelielas atšķirības šajos datumos.

Viņi izceļas ne tikai ar savu dzīvesveidu, bet arī gastronomisko gaumi, kas bieži vien krasi atšķiras no priekšteču izvēlēm.
Pavisam nesen veikts pētījums liecina – desmit Lielbritānijā ierasti pārtikas produkti var izzust no veikalu plauktiem,  jo Z paaudze tos vienkārši neēd.

Aptaujā piedalījās 2000 cilvēku. Visiem dalībniekiem tika jautāts, kurus produktus viņi kategoriski atteiktos ēst. Seši no desmit respondentu atzina, ka ēdiens viņiem nepatīk vēl pirms tas vispār ir nogaršots.

Visizteiktāko nepatiku pret virkni produktu demonstrēja tieši Z paaudzes pārstāvji.
