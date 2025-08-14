Portāla LA.LV uzmanību piesaistīja ieraksts sociālajā tīklā “Thread”. Tajā kāda lietotāja dalījās ar savu pieredzi pie Salaspils veikala “Elvi”.
Pēc viņas teiktā, atgriežoties no veikala, pie automašīnas esot bijuši pašvaldības policijas darbinieki, kuri mērījuši, cik precīzi auto novietots stāvvietas vidū. Neskatoties uz to, ka automašīna atradās starp stāvvietas līnijām, policists esot izteicis brīdinājumu, ka nākamreiz var tikt saņemts sods.
“Policists man atbildēja, ka mašīna nav precīzi pa vidu, bet vairāk uz labo pusi. Atbildu, ka nav taču pāri līnijām… Šoreiz iedeva brīdinājumu, bet nākošreiz būs sods!” raksta autore, piebilstot, ka policisti pēc tam devušies mērīt nākamo auto.
Lietotāja atzīst, ka šāda prakse viņu pārsteigusi: “Tad rodas jautājums – vai policistiem nav ko citu darīt, kā pie veikaliem mērīt automašīnu noparkošanos?!”
Salaspils novada pašvaldības policija: Ieraksts ir nepatiess un diskreditējošs
Sazinoties ar Salaspils novada pašvaldības policiju saņemam atbildi, ka sociālajos tīklos aprakstītā situācija neatbilst patiesībai.
“Minētais ieraksts ir klaji nepatiess un pašvaldības policiju diskreditējošs. Salaspils novada pašvaldības policija nav veikusi un neveic ieraksta autora norādītās darbības ne lielveikala “Elvi”, ne arī citās stāvvietās Salaspilī. Ierakstā norādītā komunikācija ar autoru nav notikusi,” norāda priekšnieka vietnieks Sergejs Kapacina.
Kā uzsver Salaspils novada pašvaldības policijas pārstāvis: “Transportlīdzekļiem stāvvietās jābūt novietotiem stāvēšanai ievērojot ceļa zīmju un papildzīmju prasības, kā arī ar ceļa apzīmējumu Nr.920 (nepārtrauktā līnija) noteiktās stāvvietu vai stāvlaukumu robežas.
Nav nozīmes uz kuru pusi no stāvvietas vidusdaļas, kuras robežas iezīmētas ar nepārtraukto līniju, centra atrodas transportlīdzeklis, ja tas novietots ievērojot stāvvietas iezīmētās robežas nešķērsojot nepārtraukto līniju.”