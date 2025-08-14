#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Mašīna nav precīzi pa vidu!” Iedzīvotāja norāda uz autostāvvietu kontroli Salaspilī – pašvaldības policija komentē pārmetumus 6
Elza Breidaka

Foto: LA.LV kolāža
Elza Breidaka
16:27, 14. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Portāla LA.LV uzmanību piesaistīja ieraksts sociālajā tīklā “Thread”. Tajā kāda lietotāja dalījās ar savu pieredzi pie Salaspils veikala “Elvi”.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ārsti nosauc 8 lietas, kas “nogalina” tavus ceļgalus
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes šodien piedzīvos negaidītu lūzuma punktu – dzīve mainīsies uz labo pusi
Kokteilis
Aizvainojums uz mūžu: piecas zodiaka zīmes, kuras nespēj piedot pāri darījumus
Lasīt citas ziņas

Pēc viņas teiktā, atgriežoties no veikala, pie automašīnas esot bijuši pašvaldības policijas darbinieki, kuri mērījuši, cik precīzi auto novietots stāvvietas vidū. Neskatoties uz to, ka automašīna atradās starp stāvvietas līnijām, policists esot izteicis brīdinājumu, ka nākamreiz var tikt saņemts sods.

“Policists man atbildēja, ka mašīna nav precīzi pa vidu, bet vairāk uz labo pusi. Atbildu, ka nav taču pāri līnijām… Šoreiz iedeva brīdinājumu, bet nākošreiz būs sods!” raksta autore, piebilstot, ka policisti pēc tam devušies mērīt nākamo auto.

CITI ŠOBRĪD LASA
Aizdomās par kukuļošanu Krievijas pilsoņa svītrošanai no “melnā saraksta” apcietināts savulaik tiesātais finanšu policists Pīlāgs
“Viņš ar mani nespēlēsies!” Tramps pirms rītdienas tikšanās sola stingru pozīciju
Pie Čūsku salas, domājams, avarējis krievu Su-30SM

Lietotāja atzīst, ka šāda prakse viņu pārsteigusi: “Tad rodas jautājums – vai policistiem nav ko citu darīt, kā pie veikaliem mērīt automašīnu noparkošanos?!”

Salaspils novada pašvaldības policija: Ieraksts ir nepatiess un diskreditējošs

Sazinoties ar Salaspils novada pašvaldības policiju saņemam atbildi, ka sociālajos tīklos aprakstītā situācija neatbilst patiesībai.

“Minētais ieraksts ir klaji nepatiess un pašvaldības policiju diskreditējošs. Salaspils novada pašvaldības policija nav veikusi un neveic ieraksta autora norādītās darbības ne lielveikala “Elvi”, ne arī citās stāvvietās Salaspilī. Ierakstā norādītā komunikācija ar autoru nav notikusi,” norāda priekšnieka vietnieks Sergejs Kapacina.

Kā uzsver Salaspils novada pašvaldības policijas pārstāvis: “Transportlīdzekļiem stāvvietās jābūt novietotiem stāvēšanai ievērojot ceļa zīmju un papildzīmju prasības, kā arī ar ceļa apzīmējumu Nr.920 (nepārtrauktā līnija) noteiktās stāvvietu vai stāvlaukumu robežas.

Novirze no stāvvietas centra netiek noteikta un mērīta, šāda policijas darbinieka rīcība būtu tiesiski nepamatota.

Nav nozīmes uz kuru pusi no stāvvietas vidusdaļas, kuras robežas iezīmētas ar nepārtraukto līniju, centra atrodas transportlīdzeklis, ja tas novietots ievērojot stāvvietas iezīmētās robežas nešķērsojot nepārtraukto līniju.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Vērtīga pieredze! Ja neizlasīsi mazos burtiņus “EuroPark” stāvvietā, var gadīties maksāt sodu pat tad, ja visu it kā izdarīsi pareizi
“Lai tā Rīga izput – mums pirmā vietā klimata neitrālitāte!” Soctīkli bēdājas par Āgenskalna mazā biznesa “nogalināšanu”
TV24
Kā Rīgas centrā ieviesīs dzīvīgumu, ja nav automašīnu stāvvietu? Rīgas pilsētas arhitektam ir redzējums
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.