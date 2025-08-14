#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Izsita sievietei aci un bija spiests viņu apprecēt: biogrāfi atklāj tumšu Putina ģimenes pagātnes noslēpumu 0

LA.LV
12:24, 14. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Jaunā, skandaloza grāmata par Krievijas diktatora Vladimira Putina dzīvi atklāj epizodi, kas krasi kontrastē ar līdz šim oficiāli stāstīto ģimenes vēsturi. Tajā apgalvots, kas Putina tēvs jaunībā ar dakšām smagi savainojis savu nākamo sievu un pēc tam bijis spiests ar viņu apprecēties, lai izvairītos no tiesas, raksta britu izdevums “The Mirorr”.

Incidents noticis 1928. gadā kādā Tveras apgabala ciematā. Toreiz 17 gadus vecā Marija, dēvēta par Marusju, bija mājās viena, kad viņas pagalmā ieradās Vladimirs Putins vecākais ar vairākiem vīriešiem.

Meitene atteicās ielaist nevēlamos viesus, kas esot sadusmojis nākamā Krievijas prezidenta tēvu.
Pēc ciema iedzīvotājas Anfisas Kormilicinas stāstītā, Putins vecākais satvēris dakšas un sācis lauzt sētas durtiņas, pēc kā ar tām nejauši trāpījis Marusjai pa seju, smagi ievainojot aci.

Cietusī tika nogādāta slimnīcā, kur viņai tika izņemta acs.  Meitenes ģimene piedraudējusi – ja vainīgais neapprecēs Marusju, viņu gaida tiesa.

Aculiecinieki atceras Putinu vecāko kā jaunekli ar apšaubāmu reputāciju, kurš bieži izcēlies ar  aizvainojošu un pazemojošu izturēšanos pret ciemata meitenēm.

Viens no grāmatas ” The Tsar in Person: How Vladimir Putin Fooled Us All ” līdzautoriem, žurnālists Romāns Badaņins, sacīja, ka šāda uzvedība lauku puišiem bija ierasta un tās mērķis bija iebiedēt meitenes.

Oficiālajās biogrāfijās Vladimirs Putins savus vecākus vienmēr raksturojis kā priekšzīmīgus un paklausīgus savas valsts pilsoņus, noliedzot jebkādu vardarbību vai alkohola lietošanu ģimenē.

Taču grāmatas autori uzsver, ka Kremlis slēpj prezidenta privātās dzīves detaļas un patiesību bieži vien aizstāj ar izdomājumiem.

