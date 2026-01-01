Gada pirmajā dienā Latvijas gaidāma stipra snigšana 0
Gada pirmajā dienā Latvijas rietumu un centrālajos rajonos gaidāma stipra snigšana, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Ceturtdienas rītā debesis klās mākoņi, tomēr vietām austrumu rajonos starp tiem izsprauksies saules stari. No dienas vidus, sākot no rietumiem, Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona – rietumu un centrālajos rajonos gaidāma stipra snigšana un vietām sniega segas biezums palielināsies par 5-8 centimetriem.
Vakarā vietām jūras piekrastē sniegs pāries slapjā sniegā un dažviet gaidāma atkala.
Atsevišķos posmos autoceļi būs slideni un redzamība snigšanas laikā vietām pasliktināsies līdz 1-2 kilometriem.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, kas pakāpeniski iegriezīsies no dienvidaustrumiem, piekrastē brāzmās sasniedzot 15-19 metrus sekundē, bet pēcpusdienā brāzmas līdz 15 metriem sekundē var skart arī rietumu un centrālos rajonus iekšzemē.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -3…-8 grādiem, bet galējos rietumu rajonos gaiss iesils līdz -2…+3 grādiem.
Rīgā diena būs mākoņaina. Rīta stundās gaidāms neliels sniegs, bet vakarā nokrišņu zona no rietumiem sasniegs arī galvaspilsētu un sniega segas biezums palielināsies par 2-4 centimetriem. Dominēs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs -4…-5 grādu robežās.