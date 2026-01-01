No šodienas pieaug iebraukšanas maksa Jūrmalā 0
Sākot ar šodienu, no trīs līdz pieciem eiro pieaug iebraukšanas maksa Jūrmalā.
Saskaņā ar grozījumiem saistošos noteikumiem dienas iebraukšanas maksa no līdzšinējiem trim eiro palielināta uz pieciem eiro. Savukārt ilgtermiņa caurlaižu cenas aptuveni dubultotas – no desmit eiro uz 20 eiro par nedēļas caurlaidi, no 31 eiro uz 60 eiro par mēneša caurlaidi, no 55 uz 100 eiro par trīs mēnešus derīgu caurlaidi.
Pusgada caurlaide turpmāk maksās 180 eiro 107 eiro vietā, bet gadu derīga caurlaide – 270 eiro līdzšinējo 180 eiro vietā.
Mainīta arī nodevas samaksas kārtība – nodevas samaksu dienas caurlaides maksas aparātos nevarēs veikt skaidrā naudā, bet tikai ar maksājumu karti. Saglabāta iespēja ar skaidru naudu norēķināties Jūrmalas administrācijas ēkā Jomas ielā 1/5 Majoros.
Domes vadība kā galveno argumentu cenu celšanai minējusi satiksmes intensitātes mazināšanu. Izmaiņām iebilda opozīcija, tostarp pieļaujot, ka cenu celšanai būs negatīva ietekme uz tūristu pieplūdumu, kas savukārt negatīvi ietekmēs vietējos uzņēmējus.
Opozīcijas deputāti bija iesnieguši divus priekšlikumus lēmumprojekta izmaiņām – tika rosināts atteikties no iebraukšanas maksas caurlaidēm ziemas sezonā, kā arī noteikt, ka tās nav nepieciešamas Jūrmalas uzņēmumu darbiniekiem, kuri dzīvo ārpus pilsētas. Dome šos priekšlikumus noraidīja.
Kā aģentūru LETA informēja pašvaldībā, satiksmes intensitāte Jūrmalā pēdējos trīs gados ir saglabājusies nemainīgi augstā līmenī: 2024. gadā Jūrmalā reģistrēti 4,4 miljoni iebraukšanas reižu, no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 30. septembrim – 4,3 miljoni reižu, no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. septembrim – 4,5 miljoni reižu.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Jūrmala 2024. gadā bija otrajā vietā pēc Rīgas vienas dienas vietējo tūristu vidū ar aptuveni 599 000 braucienu. Pērn 85,3% gadījumos vienas dienas braucienos pa Latviju izmantotais transporta veids bija vieglais automobilis vai motocikls.
Caurlaide ir nepieciešama iebraukšanai īpašā režīma zonā, kas atrodas posmā no Lielupes tilta līdz Vaivariem. Tā nav nepieciešama, pārvietojoties citās Jūrmalas teritorijās, ja vien netiek šķērsota noteiktā īpaša režīma zona.
Arī turpmāk atbrīvojums no nodevas vai atvieglojums nodevas maksai būs jūrmalniekiem, personām, kurām pieder nekustamais īpašums Jūrmalā, jūrmalnieku ģimenes locekļiem, Jūrmalā studējošajiem un skolēnu vecākiem, Jūrmalā strādājošajiem noteiktām darbības nozarēm, juridiskajām personām noteiktām darbības nozarēm, daudzbērnu ģimenēm, personām ar invaliditāti, ārstniecības iestāžu, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumus ar Jūrmalas pašvaldību, pacientiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
Iebraukšanas maksa Jūrmalas īpaša režīma zonā ir spēkā kopš 1996. gada. No nodevas samaksas iekasētie līdzekļi tiek izlietoti tūrisma un kūrorta infrastruktūras attīstībai, piemēram, pastaigu vietu, atpūtas vietu labiekārtošanai un uzturēšanai, pludmales kopšanai.