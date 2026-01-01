Mainās “Latvijas pasta” universālā pasta pakalpojuma tarifi 0
Šodien stājas spēkā Sabiedriskās pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie VAS “Latvijas pasts” jaunie universālā pasta pakalpojumu (UPP) tarifi, kas paredz tarifu pieaugumu vidēji par 9%, aģentūrai LETA pavēstīja kompānijā.
Kompānijā informē, ka tostarp iedzīvotāju pieprasītākā pakalpojuma – iekšzemes vienkāršās vēstules svarā līdz 20 gramiem – nosūtīšanas cena Latvijā no šodienas palielināsies par 2,2% – no 2,3 eiro līdz 2,35 eiro.
Tāpat mainīsies noteiktie tarifi pārrobežu sūtījumiem, taču par 15% ir palielināta atlaide ierakstītiem, izsekojamiem vai apdrošinātiem sūtījumiem, tos noformējot pašapkalpošanās mājaslapās “manspasts.lv” un “mans.pasts.lv” – tā būs 0,46 eiro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), informē “Latvijas pastā”.
Ierakstītas iekšzemes pasta pakas sūtījuma svarā līdz vienam kilogramam nosūtīšanas cena palielināsies par 2,8% jeb no 6,82 līdz 7,01 eiro, bet par katru nākamo kilogramu būs jāmaksā 1,25 eiro. Savukārt apdrošinātas iekšzemes pasta pakas sūtījuma svarā līdz vienam kilogramam nosūtīšanas cena palielināsies par 22,1% jeb no 6,87 eiro līdz 8,39 eiro, kā arī par katru nākamo kilogramu būs jāmaksā 1,25 eiro.
Vienlaikus 2025. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2024. gada pirmo pusgadu, par 13,5% samazinājies drukātu preses izdevumu skaits, tādēļ tarifu projekts paredz vienas preses vienības piegādes izmaksu pieaugumu par 15% jeb vidēji no 0,8 eiro līdz 0,93 eiro.
Tomēr valdība pērn 9. decembrī apstiprināja SM sagatavotos grozījumus noteikumos, kas paredz preses izdevējiem piegādes izmaksas šogad nepalielināt.
SM sagatavotās izmaiņas paredz noteikt tādas proporcijas no tarifa par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem, lai preses izdevējiem pēc jaunā “Latvijas pasta” tarifu piemērošanas nepalielinātos izmaksas salīdzinājumā ar 2025. gadu. Sniegto pakalpojumu izmaksu palielinājumu pēc jauno tarifu piemērošanas plānots segt no valsts budžeta līdzekļiem.
SPRK lēmumā teikts, ka “Latvijas pasta” tarifu projekts paredz pārrobežu vēstuļu tarifus iedalīt divās valstu un teritoriju grupās – Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis un valstis ārpus EEZ, bet pārrobežu sīkpaku un pasta paku sūtījumiem noteikt tarifus atsevišķi katrai valstij un teritorijai.
Tāpat projekts paredz iedalīt vēstuļu korespondences sūtījumus divos pasta sūtījumu veidos – vēstules un sīkpakas.
“Latvijas pasts” UPP tarifu pārskatīšanu pamato ar izmaiņām pasta pakalpojumu tirgū. Proti, ir samazinājies pieprasījums pēc UPP un palielinājušās UPP nodrošināšanas izmaksas, teikts SPRK lēmumā.
Regulators, izvērtējot tarifu projektā norādīto izmaksu pamatojumu, secinājis, ka pasta sūtījuma izmērs ietekmē sūtījuma izmaksas, tādēļ ir pamatoti vēstuļu korespondences sūtījumus iedalīt vēstulēs un sīkpakās un noteikt atšķirīgus tarifus atkarībā no sūtījuma izmēra.
Tāpat regulators secinājis, ka pārrobežu vēstuļu tarifi jāgrupē divās grupās, lai izvairītos no pārlieku lielas mazumtirdzniecības tarifu sadrumstalotības, kā arī pārrobežu sīkpaku un pasta paku sūtījumu tarifi ir apstiprināmi, ņemot vērā pasta sūtījuma galamērķi.
Regulators arī secinājis, ka atsevišķi tiek noteikts tarifs, ja lietotājs noformē pasta sūtījumu “Mans pasts” vidē ierakstītai vēstulei, sīkpakai vai pasta pakas sūtījumam. Lietotājs, veicot šīs darbības, samazina pakalpojumu sniegšanas izmaksas, līdz ar to ir apstiprināms atsevišķs tarifs, teikts lēmumā.
Tādējādi SPRK secinājusi, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu “Latvijas pasta” ekonomiski pamatotas UPP izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti.
Atbilstoši SPRK lēmumam 2021. gada jūlijā “Latvijas pastam” tika noteiktas UPP saistības no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada decembrim. Tomēr Saeima šogad 20. novembrī otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Pasta likumā, kas paredz “Latvijas pastam” bez konkursa organizēšanas pagarināt UPP saistības par diviem gadiem – līdz 2028. gada 31. decembrim.
UPP ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem Latvijā par vienotu tarifu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu, kā arī abonētās preses piegādi. Pakalpojumu tarifus pasta nozarē apstiprina SPRK.
“Latvijas pasta” apgrozījums 2024. gadā bija 93,743 miljoni eiro, kas ir par 13,4% mazāk nekā 2023. gadā, kā arī kompānija cieta zaudējumus 111 203 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
“Latvijas pasts” nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. “Latvijas pasts” ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1700 darbinieku.