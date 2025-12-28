Visai drīz varam gaidīt brīnumus: meteorologi atklāj, kad beidzot laiks kļūs vēsāks un veidosies noturīga sniega sega 0
Gadumijas nedēļa Latvijā sāksies ar spēcīgām vēja brāzmām, bet pakāpeniski laiks kļūs vēsāks un veidosies noturīga sniega sega, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Aizvadītās nedēļas izskaņā Latvijas teritorijai pietuvojās plašs ciklons, kas atnesa stipru vēju un nokrišņus. Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš pastiprinājās visā Latvijā, un visstiprākās vēja brāzmas tika fiksētas Liepājas ostā – 28,4 metri sekundē (m/s) – un Ventspilī – 27,6 m/s. Naktī uz svētdienu vietām austrumu rajonos izveidojās arī vienu līdz piecus centimetrus bieza sniega kārtiņa.
Jaunajā nedēļā sinoptiskā situācija būtiski nemainīsies – laika apstākļus turpinās noteikt aktīva ciklonu darbība. Nedēļas pirmajā pusē valsts centrālajos un rietumu rajonos turpinās pūst brāzmains vējš, kā arī teju visā valstī aizvien biežāk gaidāmi nokrišņi.
Šajās dienās Latvijā sāks ieplūst vēsāks gaiss, un gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties, kā rezultātā lietu pakāpeniski nomainīs sniegs. Gadu mijā laiks būs ziemīgi vēss, daudzviet naktī uz 1. janvāri gaiss atdzisīs līdz pat -8, -13 grādiem, vienīgi Kurzemes piekrastē būs siltāk – tur gaidāmi -3, -5 grādi.
Pirmdien un otrdien debesis aizklās mākoņi, tikai vietām tās skaidrosies. Daudzviet mākoņi palaikam atnesīs nokrišņus, galvenokārt slapju sniegu, bet vietās, kur gaiss būs siltāks – arī lietu. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni.
Šajās dienās pūtīs lēns līdz mērens, piekrastē mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas otrdien iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem. Vējš aizvien, galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, turpinās pūst brāzmaini, sasniedzot ātrumu 15-19 m/s, savukārt piekrastē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20-24 m/s.
Naktī uz pirmdienu termometra stabiņš noslīdēs līdz -1, +4 grādiem, austrumos līdz -1, -6 grādu atzīmei, savukārt otrdienas naktī jau teju visā valstī gaiss atdzisīs līdz -2, -6 grādiem, bet siltāk būs vien piekrastē, kur gaidāmi +1, -2 grādi. Pirmdienas rītā gaisa temperatūra sasniegs 0, +5 grādus, taču dienas laikā gaiss pakāpeniski atdzisīs un otrdien vairs nepārsniegs +1, -4 grādus.
Gada pēdējā dienā debesis būs mākoņainas, tomēr vietām starp tiem izsprauksies arī saules stari. Nakts stundās daudzviet, bet dienā vairs tikai vietām snigs. Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš vēl naktī turpinās pūst mēreni līdz mēreni stipri, vietām centrālajos un piekrastes rajonos brāzmās sasniedzot 15-19 m/s, jūras piekrastē līdz 21 m/s, bet dienā jau visā valstī tas pierims. Gan naktī, gan dienā gaisa temperatūra būs -3, -8 grādi, bet Kurzemes piekrastē -1, -3 grādu robežās.
Gadumijas naktī nokrišņu intensitāte samazināsies un neliels sniegs būs gaidāms vien vietām. Tomēr jaunā gada pirmajās dienās debesis turpinās aizklāt mākoņi, un Latvijai pāri virzīsies jaunas nokrišņu zonas, kas valsts lielākajā daļā atkal nesīs sniegu un slapju sniegu, bet piekrastē arī lietu.
Šajās dienās arī vējš pastiprināsies un vietām kļūs brāzmains. Lai gan gada pirmajā dienā gaisa temperatūra būs ziemīgi vēsa un vietām austrumos gaiss atdzisīs līdz pat -10 grādiem, tomēr nedēļas izskaņā gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies.