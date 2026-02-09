Gaisa kvalitāte Latvijā uzlabojas, tomēr atsevišķās jomās progress ir lēnāks 0
Latvijā uzlabojas gaisa kvalitāte, liecina Valsts vides dienesta (VVD) mērījumi. Kā aģentūru LETA informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska, VVD pērn turpināja darbu gaisa piesārņojuma uzraudzībā un vides kvalitātes uzlabošanā. Gada laikā tika veikti emisiju mērījumi vairāk nekā 70 dažādās iekārtās visā Latvijā, tostarp katlumājās un ražošanas uzņēmumos. Pārbaudītās nozares aptvēra pārtikas un koksnes apstrādi, kā arī mēbeļu un metālapstrādes ražošanu.
Apkopotie rezultāti liecina, ka gaisa kvalitāte uzlabojas. Īpaši stabila un noturīga pozitīva tendence novērota oglekļa oksīda (CO) emisiju jomā. Lielākā daļa uzņēmumu ievēro noteiktās emisiju robežvērtības.
Vienlaikus atsevišķās jomās progress ir lēnāks. Cieto daļiņu (PM) un slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju rādītāji sadedzināšanas iekārtās joprojām ir mainīgi, kas norāda uz nepieciešamību uzņēmumiem turpināt pilnveidot un precīzāk regulēt degšanas procesus.
Savukārt citās ražošanas iekārtās situācija ir stabilāka, jo 75-80% gadījumu uzņēmumi pilnībā ievēro normatīvās prasības, īpaši attiecībā uz gaistošo organisko savienojumu emisijām.
VVD Gaisa aizsardzības jomas vadītāja Inguna Pļaviņa uzsver, ka pirmajos programmas gados aptuveni trešdaļa sadedzināšanas iekārtu neatbilda prasībām, taču mērījumi skaidri parāda uzlabojumus. Pareizi un precīzi noregulēts degšanas process ne tikai samazina gaisa piesārņojumu, bet arī palīdz uzņēmumiem efektīvāk izmantot kurināmo un savlaicīgi ieviest nepieciešamos uzlabojumus, skaidro Pļaviņa.
No 2025. gada vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām spēkā stājušās stingrākas prasības attiecībā uz oglekļa oksīda, cieto daļiņu un slāpekļa oksīdu emisijām. Tas nozīmē, ka turpmākais uzdevums operatoriem ir mērķtiecīgi pilnveidot degšanas procesu regulēšanu, modernizēt iekārtas vai ieviest papildu emisiju attīrīšanas risinājumus, lai nodrošinātu noturīgu emisiju samazinājumu un ilgtermiņā uzlabotu gaisa kvalitāti Latvijā.
Valsts emisiju testēšanas programmu VVD īsteno jau kopš 2021. gada, šajā laikā pārbaudot 150 sadedzināšanas un 110 citas tehnoloģiskās iekārtas.
VVD rūpes par iedzīvotāju dzīves kvalitāti ietver arī smaku emisiju kontroli. Kopš 2024. gada šī joma ir iekļauta testēšanas programmā, un 2024.-2025. gadā veikti 48 smaku mērījumi, 21 gadījumā konstatējot neatbilstības.
Emisiju testēšana veikta Latvijas vides aizsardzības fonda projektā “Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtējums – 2025. gads”.