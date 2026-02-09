Eiropas līderi un Donalds Tramps miera sarunās par Ukrainu. Ilustratīvs attēls.
Foto. Scanpix/AP Photo/Alex Brandon

“Tas ir ļoti bīstami” – ASV atbild uz Zelenska prognozēm par kara beigu termiņu 0

LA.LV
18:00, 9. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ASV it kā vēlas panākt reālu kara izbeigšanu jau līdz šī gada vasarai, taču  ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers noliedzis informāciju, ka Vašingtona būtu noteikusi konkrētu termiņu kara izbeigšanai Ukrainā.

Lasīt citas ziņas

Volodimirs Zelenskis sacīja, ka ASV cer panākt miera vienošanos starp Ukrainu un Krieviju līdz jūnijam, taču amerikāņu diplomāts šo informāciju neapstiprināja.

Pēc Vitakera teiktā The Guardian, ASV un NATO galvenais mērķis ir pēc iespējas ātrāk apturēt karadarbību un izbeigt civiliedzīvotāju ciešanas. Viņš uzsvēra, ka runa nav par konkrētiem datumiem kalendārā, bet gan par reālu rezultātu.

“Mēs vēlamies, lai karš beidzas. Mēs vēlamies, lai abas puses sēžas pie sarunu galda un vienojas par mieru. Taču noteikt stingrus termiņus šādā situācijā ir ļoti bīstami,” viņš norādīja.

Vitakers piebilda, ka miera vienošanās ir iespējama tikai tad, kad gan Ukraina, gan Krievija būs gatavas to pieņemt. ASV, pēc viņa vārdiem, negrasās uzspiest kādus rāmjus, bet vēlas radīt apstākļus, kuros puses varētu vienoties pašas.

