20:07, 8. februāris 2026
Četras zodiaka zīmes turpmākajās dienās (februāra vidū, īpaši ap 12.–18. februāri un nākamajās nedēļās pēc tam) varētu rūgti raudāt – asaras plūdīs no dziļām emocionālām sāpēm, vilšanās, zaudējuma sajūtas vai nepieciešamības atbrīvoties no tā, kas vairs neder.

Tas saistīts ar spēcīgo astroloģisko enerģiju: Saules aptumsums Ūdensvīrā 17. februārī (kas aktivizē transformācijas, atbrīvošanos un jaunas sākuma punktus), Merkura retrogrādu (kas pastiprina pārdomas, vecu emociju izcelšanos un komunikācijas haosu), kā arī vispārējo mēneša intensitāti, kas liek saskarties ar slēptām sāpēm.

Šīs četras zīmes – galvenokārt ūdens un zemes elementi – visvairāk izjutīs emocionālo slodzi, jo aptumsums skar dziļas mājas (intimitāti, ģimeni, identitāti, drošību). Asaras būs rūgtas, bet tās nesīs attīrīšanos un labumu – pēc raudāšanas nāks vieglums, skaidrība un jaunas durvis.

Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!

