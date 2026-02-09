“Notiek tikai taustīšanās riņķī apkārt,” Epstīna lietā Latvijas policija gatavo pieprasījumus ASV tiesībsargājošajām iestādēm 0
Izmeklējot Latvijā sākto kriminālprocesu par publiskotajiem notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiāliem, Valsts policija (VP) gatavo tiesiskās palīdzības pieprasījumus nosūtīšanai ASV tiesībsargājošajām iestādēm, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” pavēstīja VP priekšnieks Armands Ruks.
Policija cer saņemt detalizētāku informāciju par notikušo, lai varētu strādāt ar konkrētiem faktiem, jo pretējā gadījumā notiek tikai “taustīšanās riņķī apkārt”, sacīja Ruks. Viņš aicināja vērsties policijā cilvēkus un organizācija, kuru rīcībā ir konkrēta, faktos balstīta informācija par Latvijas iedzīvotāju iesaisti Epstīna lietā. Policijas priekšnieks uzsvēra, ka policija informācijas sniedzējiem garantē diskrētumu un anonimitāti.
Ruks atzina, ka Epstīna lietas izmeklēšana Latvijā nebūs viegla – tā nebūs rutīnas lieta, jo jāpēta aptuveni 20 gadus seni notikumi. Nav noslēpums, ka tajā laikā Rīga bija pazīstama kā sekstūrisma galvaspilsēta un uz ielām naktīs bija redzamas prostitūtas, bet kopš tā laika, pateicoties ieguldītajam darbam, daudz kas ir mainījies uz labo pusi, taču daudz kas arī pārgājis uz interneta vidi, sacīja policijas priekšnieks.
Viņš izteica neizpratni, kāpēc laikā, kurā varētu būt risinājušies Epstīna failos atrodamie notikumi, Latvija nebija saņēmusi nekādus tiesiskās palīdzības un sadarbības pieprasījumus no ASV varasiestādēm. “Protams, varbūt ir vēl kaut kādi sadarbības mehānismi, kuri mums nav noskaidrojušies tagad, jo tomēr mēs runājam par notikumiem, kas varētu būt 20 un vairāk gadus seni,” sacīja Ruks.
Ģenerālprokurors Armīns Meisters intervijā Latvijas Radio atzina, ka pirmatnējā saziņa ar ASV tiesībaizsardzības iestādēm ļauj domāt, ka šī sadarbība būs iespējama, jo ASV puse ir izrādījusi vēlmi sadarboties.
“Šis tiesiskās palīdzības vai sadarbības kanāls tādos gadījumos ir pietiekami ātrs,” viņš sacīja, pieļaujot, ka divu līdz trīs mēnešu laikā Latvija varētu saņemt prasīto informāciju.
Vienlaikus policija turpinās analizēt patlaban publiski pieejamo informāciju, viņš norādīja.
Meisters atklāja, ka šajā procesā ir iesaistīti trīs prokurori, tostarp viena prokurora profesionālie pienākumi saistīti ar starptautisko sadarbību, bet vēl viena – ar pieredzi cilvēktirdzniecības apkarošanā.
Kā ziņots, VP ir sākusi kriminālprocesu par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Kā informēja VP, 4. februārī, saskaņojot ar prokuratūru, Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess saistībā ar ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FBI) oficiālajā tīmekļvietnē publiskotajiem materiāliem par Epstīna izveidoto noziedzīgo tīklu un vairāku personu vervēšanu, tostarp iespējamu Latvijas valstspiederīgo vervēšanu uz ASV seksuālai izmantošanai ekspluatācijas nolūkā.
Kriminālprocess patlaban kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par cilvēktirdzniecību.
Kā vēstīts, publiskotajos Epstīna lietas jaunākajos materiālos Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām. Latvija dokumentos dažādā kontekstā minēta vairāk nekā 500 reižu, Rīga – vairāk nekā 800. Publiskotajos failos minēti vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi, kā arī atklājas Epstīna personiskās sarakstes ar latviešu meitenēm.