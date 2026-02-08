Foto. pexels-alexasfotos

Karš maina visu un visus. Ukrainā notikusi paātrināta suņu “atpakaļejošā evolūcija” 0

LA.LV
18:59, 8. februāris 2026
Ziņas Dabā

Parasti evolūcijas izmaiņas notiek gadsimtiem ilgi, taču nežēlīgie kara apstākļi Ukrainā šo laiku ir saīsinājuši līdz dažiem mēnešiem. Cilvēku upuri karā Ukrainā ir labi dokumentēti. Taču Krievijas iebrukums ietekmē arī dzīvniekus – un visnegaidītākajā veidā.

Kokteilis
Neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei: kam vajadzētu izvairīties no sarkanās, bet kam – no zaļās
Kokteilis
Ugunīgā Zirga gads sākas spoži: šīm 4 ķīniešu horoskopa zīmēm februāris būs neticami veiksmīgs
TV24
Slaidiņš: Iespējams, ka krievi kaut ko zina, tāpēc atkal bija uzdevums pavicināt “kodolvāli” 12
Lasīt citas ziņas

Decembrī žurnālā Evolutionary Applications publicētā pētījumā zinātnieku grupa atklāja, ka militārā konflikta ietekme īsā laikā kādreizējos mājas mīluļus pārvērtusi par suņiem, kas vairāk atgādina savvaļas dzīvniekus.

Pētnieki savākuši datus par 763 suņiem no deviņiem Ukrainas reģioniem. Komanda sadarbojās ar dzīvnieku patversmēm, bet veterinārārsti un brīvprātīgie vāca informāciju par klaiņojošiem suņiem salīdzinoši drošos rajonos un dažkārt arī bīstamās zonās, tā The New York Times raksts citēts vietnē Unian.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai tiešām Latvijā ir vismaz 211 potenciālo pedofilu? Skaitlis ir nozīmīgs
Latvijas biatlonistiem jauktajā stafetē olimpiskajās spēlēs 12. vieta
Veselam
Gripas pīķis Lietuvā: deviņas nāves nedēļā, tostarp miris arī bērns

Datu vākšana frontes līnijā bija daudz sarežģītāka. To vadīja zooloģijas doktors Igors Dikijs no Ļvovas Ivana Franko nacionālā universitātes. Dikijs divus gadus, sākot no 2022. gada, brīvprātīgi dienēja Ukrainas Bruņotajos spēkos frontē – vispirms netālu no Limanas Doņeckas apgabalā, vēlāk pie Harkivas, netālu no robežas ar Krieviju.

“Daudzi klaiņojošie suņi dzīvoja kopā ar mums Zarečnes ciematā. Viņi bija šausmās no kaujām; daži cieta no kontūzijas. Vienai mazai sunītei bija lauzta ķepa, kas nepareizi saauga, tāpēc viņa palika kliba uz mūžu. Cits suns zaudēja aci sprādzienā,” atceras doktors Dikijs.

Viņš un biedri “baroja visus, deva patvērumu un sniedza medicīnisko palīdzību, kad vien tas bija iespējams”.

Lai gan pētījums koncentrējās uz mājas suņiem, daudzi no tiem vairs nebija cilvēku aprūpē un dzīvoja kā klaiņojošie. “No paša kara sākuma mēs novērojām ļoti skumju situāciju ar mājas dzīvniekiem Ukrainā,” saka raksta galvenā autore, Ļvovas universitātes zooloģe Marija Marciva.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Kurš ir veselāks un gudrāks – jauktenis vai tīršķirnes suns; atbild eksperti
Mājas
70% suņu īpašnieku netīšām padara savus suņus resnus – trīs izplatītākās kļūdas
Veselam
Stingrs brīdinājums ikvienam, kurš ļauj suņiem sevi bučot un laizīt muti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.