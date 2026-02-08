Karš maina visu un visus. Ukrainā notikusi paātrināta suņu “atpakaļejošā evolūcija” 0
Parasti evolūcijas izmaiņas notiek gadsimtiem ilgi, taču nežēlīgie kara apstākļi Ukrainā šo laiku ir saīsinājuši līdz dažiem mēnešiem. Cilvēku upuri karā Ukrainā ir labi dokumentēti. Taču Krievijas iebrukums ietekmē arī dzīvniekus – un visnegaidītākajā veidā.
Decembrī žurnālā Evolutionary Applications publicētā pētījumā zinātnieku grupa atklāja, ka militārā konflikta ietekme īsā laikā kādreizējos mājas mīluļus pārvērtusi par suņiem, kas vairāk atgādina savvaļas dzīvniekus.
Pētnieki savākuši datus par 763 suņiem no deviņiem Ukrainas reģioniem. Komanda sadarbojās ar dzīvnieku patversmēm, bet veterinārārsti un brīvprātīgie vāca informāciju par klaiņojošiem suņiem salīdzinoši drošos rajonos un dažkārt arī bīstamās zonās, tā The New York Times raksts citēts vietnē Unian.
Datu vākšana frontes līnijā bija daudz sarežģītāka. To vadīja zooloģijas doktors Igors Dikijs no Ļvovas Ivana Franko nacionālā universitātes. Dikijs divus gadus, sākot no 2022. gada, brīvprātīgi dienēja Ukrainas Bruņotajos spēkos frontē – vispirms netālu no Limanas Doņeckas apgabalā, vēlāk pie Harkivas, netālu no robežas ar Krieviju.
“Daudzi klaiņojošie suņi dzīvoja kopā ar mums Zarečnes ciematā. Viņi bija šausmās no kaujām; daži cieta no kontūzijas. Vienai mazai sunītei bija lauzta ķepa, kas nepareizi saauga, tāpēc viņa palika kliba uz mūžu. Cits suns zaudēja aci sprādzienā,” atceras doktors Dikijs.
Viņš un biedri “baroja visus, deva patvērumu un sniedza medicīnisko palīdzību, kad vien tas bija iespējams”.
Lai gan pētījums koncentrējās uz mājas suņiem, daudzi no tiem vairs nebija cilvēku aprūpē un dzīvoja kā klaiņojošie. “No paša kara sākuma mēs novērojām ļoti skumju situāciju ar mājas dzīvniekiem Ukrainā,” saka raksta galvenā autore, Ļvovas universitātes zooloģe Marija Marciva.