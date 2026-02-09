Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”/Orai ir klimatas Lietuvoje

Iedzīvotājus pamatīgi pārsteidz no debesīm krītošas sniega "adatiņas": meteorologs skaidro dīvaino parādību

Pagājušās nedēļas nogalē, piektdien, Lietuvā bija mākoņains laiks, taču vietām uzsniga arī neliels sniegs. Vērīgākie iedzīvotāji pamanīja, ka sniegpārslas bija diezgan neparastas formas – kā adatiņas.

“Šodien nedaudz sniga, bet no debesīm krita nevis ierastās sniegpārslas, bet kaut kādi iegareni ledus kristāliņi,” Lietuvas “Laika entuziastu” grupā rakstīja Vidmanta Panava, kurš iemūžināja šo neparasto skatu.

Vēlāk “Facebook” grupā “Laiks un klimats Lietuvā” meteorologs skaidroja, ka šīs “adatiņas” arī ir sniegpārslas – tās veidojas aptuveni pie –3 līdz –7 grādu temperatūras.

“Sniegpārslas mēdz būt dažādu formu – plāksnīšu, stabiņu, adatu. Noteiktā temperatūrā un mitruma apstākļos veidojas konkrētam tipam atbilstoši kristāli,” viņš skaidroja.

Starp citu, daudz lielāka izmēra “sniega adatas” tika novērotas 2023. gada martā Kauņā.

