Igauņi atzinuši, ka tā ir stulbākā ideja, ko viņi jebkad ir realizējuši – vai Latvija tiešām nemācīsies no citu kļūdām? 11

LA.LV
6:22, 9. februāris 2026
Viedokļi

Kā zināms, sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana, lai nodrošinātu iespēju brīvprātīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrāto kapitālu. Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Ģirts Bumbērs.

Viņš skaidro, ka Latvijas pensiju sistēmas otrajā līmenī uzkrātie līdzekļi ir personas privāts finanšu uzkrājums, kas veidots no sociālajām iemaksām un ieguldīts finanšu tirgos personas vārdā. Lai gan pašreizējais regulējums paredz šo līdzekļu izmantošanu galvenokārt pensijas vecumā, sabiedrības ekonomiskā realitāte un dažādie dzīves cikla riski prasa elastīgāku pieeju uzkrātās naudas izmantošanai, norāda Bumbērs.

TV24 raidījumā “Preses klubs” Arnis Blūmfelds, ERST Finance valdes priekšsēdētājs norāda, ka ikviens dzīvē ir pieļāvis kādu kļūdu, taču šīs iniciatīvas atbalstīšana ir iespēja pieļaut vēl vienu kļūdu.

Abas mūsu kaimiņvalstis, Igaunija un Lietuva, jau ir mainījušas 2. pensiju līmeņa noteikumus, dodot iedzīvotājiem iespēju atteikties no dalības vai priekšlaicīgi izņemt daļu uzkrājumu. Kā norāda Blūmfelds, Igaunijas finanšu ministrs Jirgens Ligi atzinis, ka tā ir stulbākā ideja, ko viņi jebkad ir realizējuši savā valstī.

Plašāk skaties pievienotajā video!

