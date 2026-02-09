“Līdzīgi kā to darīja Hitlers – lielas masas, gājieni, troksnis un harismātisks līderis kaut kur priekšgalā.” Vai Olimpiskās spēles patiesībā ir vien korupcija? 0
Vai Olimpiskās spēles patiesībā ir vien korupcija? Uz šo jautājumu TV24 raidījumā “Globuss” atbildi centās rast politologs, Latvijas Universitātes pasniedzējs Andis Kudors.
Viņš norāda, ka fašisma, komunisma un “Putinisma” totalitārā komponente, noteiktās valstīs ir klātesoša. “Viņiem gribas to kulta bildi. Fašismā un nacismā emocionāla parāde, vēlams ar lāpām, līdzīgi kā to darīja Hitlers – milzīgi lielas masas, gājieni troksnis, harismātisks līderis kaut kur priekšgalā – šī bilde ir līdzīga sporta pasākumam lielā stadionā. Tikai jautājums ir par to, ko mēs svinam?” sacīja Kudors.
Kudors norāda, ka Olimpiskajās spēlēs svin sportu, taču ņemot vērā, ka kopējā pasākuma norise atgādina iepriekšminēto, tehniskā veidā kopaina sakrīt ar to, ko vēlas autoritārie un totalitārie līderi.
