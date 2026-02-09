“Kad tika ieslēgta gaisma, es nobijos,” olimpisko spēļu atklāšanas brīdī skatītājus priecēja arī modele no Latvijas 0
Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija Milānā šogad pārsteidza ar vērienu, krāsām un simboliku, un īpašu uzmanību piesaistīja arī kāda latviete. Pašā ceremonijas centrā – Itālijas karoga priekšā, pirmajā rindā, baltā, elegantā tērpā atradās latviešu modele Agnese Žogla, ilggadēja Džordžo Armani mūza. Par savu pieredzi viņa stāstīja LTV Ziņu dienestam.
Agnese Žogla Milānā ir viegli pamanāma arī ikdienā – pilsētā, kur netrūkst stilīgu cilvēku, viņa izceļas ar eleganci un cēlo gaitu. Modele sešus gadus strādājusi ar itāļu modes namu Valentino, bet pēdējos 16 gadus bijusi cieši saistīta ar Giorgio Armani. Tomēr, kā atzīst pati Agnese, olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija bijusi pavisam citāda pieredze nekā ierastās modes skates.
“Kad gaisma mums tika ieslēgta acīs, sejā – tad gan viss – es nobijos. Bet biju ļoti lepna un tagad arī ļoti lepojos, ka mani ielika pirmajā rindā pārstāvēt Latviju, Armani, Itāliju. Es esmu ļoti, ļoti laimīga par to,” Agnese atklāj LTV Ziņu dienestam.
Atklāšanas ceremonijas dienā laiks bijis auksts, un, kā norāda modele, par siltumu tomēr bija padomāts. Zem svinīgajiem tērpiem modelēm bijusi kašmira termoveļa un speciāli sildītāji.
“Mēs stāvējām aukstumā un nedaudz arī raizējāmies, kā tur būs – tik daudz cilvēki uz mums skatīsies. Kad mēs to ģenerālmēģinājumu mēģinājām – tad jau to vēl nesaproti, stadions ir tukšs. Kas tad tur, vai ne? Bet tad, kad tu esi stadionā un ir visas gaismas, visi cilvēki ceļas kājās un bļauj, nu tu tur vairs neko nesaproti, kājas trīc,” sacīja Agnese.
Žogla komentēja arī pēdējā laikā plaši apspriesto Epšteina lietu kontekstu, kas aktualizējis jautājumus par jaunu modeļu drošību industrijā. Viņa uzsvēra, ka nepieredzējušām modelēm jābūt īpaši piesardzīgām.
“Ja tu gribi būt profesionāla modele, tev ir jāstrādā – tikai jāfotografējas un jāpiedalās modes skatēs. Nekas cits. Ja tev piedāvā kaut kādas ballītes vai restorānus, tad saki – nē, tur nekur netiksi tālāk,” LTV Ziņu dienestam stāstīja Agnese.
Vaicāta, vai šādas ballītes nevar kalpot kā iespēja iegūt kontaktus, Agnese bija kategoriska: “Ar īstajiem klientiem kā “Armani”, kā ar “Valentino” vai “Dior” – visi īstie modes dizaineri – neviens tevi uz vakariņām neuzaicinās. Tev jāiet strādāt un viss.”
Plašāk skaties pievienotajā video!