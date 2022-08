Ilustratīvs attēls. Foto: Laslo66/SHUTTERSTOCK

Auto tirgus un tā dalībnieki jau krietnu laiku sadzīvo ar visaptverošu cenu kāpumu – dārgākas kļūst ne tikai jaunas, bet pat lietotas automašīnas. Kas šobrīd ir lielākā deficīta izejviela auto tirgū, un kas ir trīs iemesli, kāpēc automašīnas kļūst dārgākas?

“Krasu pieaugumu jaunu un lietoto auto cenas piedzīvoja pēc Covid-19 pandēmijas sākuma, kad auto rūpnīcas tika slēgtas, un tā rezultātā radās būtisks ražošanas komponenšu iztrūkums, piemēram, pusvadītāju trūkums izjūtams arī šobrīd. Vienlaikus arī šogad dažādu ekonomisko un ģeopolitisko faktoru ietekmē dārgākas kļūst ne tikai jaunas automašīnas, bet arī lietoto auto cenas vidēji pieaugušas par 20 – 30%. Iedzīvotājiem auto iegādes procesā noteikti jāņem vērā ne tikai automašīnas cena, bet pragmatiski jāizvērtē viss izmaksu kopums – degvielas izmaksas, apdrošināšana, tehniskā apkope, kā arī ziemas riepu komplekts. Tas palīdzēs ikmēneša izdevumu aprēķinam būt pēc iespējas objektīvākam,” norāda Pēteris Plaudis, Citadele Leasing vadītājs Latvijā.

Ilze Grase-Ķibilde, Audi un Volkswagen importētāja Moller Baltic Import izpilddirektore: “Lai arī pieprasījums pēc jauniem auto joprojām ir lielāks nekā piedāvājums, 2022.gads līdz šim ir bijis ļoti veiksmīgs jaunu auto pārdošanā Volkswagen pasažieru auto zīmolam Baltijā un Audi Latvijā un Lietuvā. Situācija ražošanā ir sarežģīta – pusvadītāju un izejvielu deficīts Covid-19 radītās krīzes un kara Ukrainā dēļ ir radījis pudeles kakla efektu visā auto nozarē. Taču mūsu zīmolu pārstāvētās rūpnīcas ļoti aktīvi strādā, lai nodrošinātu iespējami daudz klientiem piegādātus auto. Aptuveni 60% no Baltijā pārdotajiem Volkswagen pasažieru auto ir SUV modeļi. Tādēļ mēs ļoti rūpīgi strādājam, lai pieprasīto mazo SUV modeļu – T-Cross, Taigo un T-Roc – krājums būtu pietiekams. Tikmēr visās trīs Baltijas valstīs arvien palielinās interese iegādāties elektroauto. Volkswagen pasažieru auto zīmols šogad ir dubultojis pārdoto elektroauto apjomu pret pagājušo gadu, bet katrs ceturtais pasūtītais Audi ir elektrisks.”

Vadu deficīts un situācija jaunu auto tirgū

Krievijas iebrukums Ukrainā radīja ļoti nopietnu ķēdes reakciju auto ražotājiem, kuri nupat sāka atgūties no Covid-19 pandēmijas izraisītajām sekām. Piemēram, aptuveni 80% no Eiropā bāzētajām auto rūpnīcām tādu vitāli svarīgu ražošanas procesa sastāvdaļu kā vadu savienojumus saņēma tieši no piegādātājiem Ukrainā (tur atrodas 17 šāda tipa rūpnīcas), un līdzīgs stāsts ir arī par durvju apšuvumiem, auto salona elementiem un citiem materiāliem, ko Ukrainā ražoja lielos apjomos. Izejvielu trūkumu pastiprina arī fakts, ka liela daļa ražotāju darba materiālus, piemēram, alumīnija un dzelzs izstrādājumus iepirka no Krievijas, taču šobrīd tas vairs nav iespējams.

Šis apstākļu kopums un nespēja iegūt darba materiālus ražotājiem atsevišķos gadījumos lika pat rūpnīcas slēgt, darbiniekiem dodoties pāris mēnešu piespiedu atvaļinājumā. Tā rezultātā auto cenas ne tikai pieaug, bet arī piegādes kļūst ilgākas; tas tiešā veidā atstāj ietekmi arī uz lietoto auto cenām – jauni auto ir deficīta prece, tāpēc pieprasījums pēc lietotiem auto kāpj.

Reaģējot uz piegādes ķēžu atkārtotiem satricinājumiem, auto dīleri klientiem sāk piedāvāt mazlietotus auto, kas iepriekš savesti kārtībā oficiālajā servisā, nodrošinot tiem 6 – 12 mēnešu garantiju. Savukārt jaunus auto iedzīvotājiem parādās iespēja pasūtīt ar ierobežotām personalizācijas iespējām. Piemēram, Renault Francijā piedāvā vienkāršotu Arkana modeli ar viena dzinēja un trīs krāsu izvēli, bet garantē tā piegādi 30 dienu laikā, nevis 6 – 8 mēnešu vietā, kā tas ir citās valstīs.

Karš Ukrainā

Kopš karadarbības sākuma uz Ukrainu aizplūst liels skaits lietoto automašīnu, ko tuvējās valstis un iedzīvotāji sniedz kā palīdzības resursu Ukrainas armijas stiprināšanai. Savukārt tas rada arvien lielāku pieprasījuma spiedienu katrai valstij apmierināt mājsaimniecību organisko nepieciešamību pēc sev atbilstošiem pārvietošanās līdzekļiem, jo jaunu auto pieejamība jeb to deficīts ir aktualitāte it visur, ne tikai Latvijā, un tieši lietoto auto segments allaž ir bijis pieprasītāks, jo to var atļauties vairums cilvēku. Tas novedis pie situācijas, ka Ukrainas kaimiņvalstīs mazlietotus 4×4 auto vai pikapus iegādāties ir ļoti sarežģīti.

Degvielas cenas

Degviela ir viens no galvenajiem izejvielu elementiem, kas tiešā veidā saistīts ar ražošanas procesiem, turklāt tā sadārdzina pilnīgi visu piegādes procesu ķēdi, kas nozīmē, ka pats auto ražošanas process kļūst dārgāks lielākajā daļā pozīciju. Jāatzīmē, ka degvielas cenu ietekmi uz kopējo auto tirgu objektīvi būs iespējams izmērīt vien ilgtermiņā – daļai iedzīvotāju degvielas cenu dēļ jau šobrīd ir jāmaina savi paradumi un jābrauc mazāk. Tāpat degvielas cenas spēlē nozīmīgu lomu arī jaunu un lietotu auto iegādē, jo potenciālais pircējs sāk domāt arvien racionālāk un savā īpašumā vēlēsies iegūt tādu auto, kas ir gan ekonomisks, gan ko nepieciešamības gadījumā var realizēt otrreizējā tirgū.

