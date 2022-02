Ilze Pētersone-Godmane Foto – Evija Trifanova/LETA

“Gaso” vadītāja atklāj, kad varēs novērtēt dabasgāzes cenas pieauguma ietekmi uz patēriņu Ieteikt







Dabasgāzes cenas pieauguma ietekmi uz patēriņu varēs novērtēt pēc kāda laika, intervijā aģentūrai LETA teica gāzes sadales sistēmas operatora “Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.

Viņa norādīja, ka šobrīd ir informācija gan par to, ka daži no juridiskajiem klientiem domā ierobežot ražošanu, gan par to, ka cilvēki cenšas ekonomēt un samazināt izdevumus, tomēr lielu lomu spēlēs valsts atbalsts. Tādēļ to, kāda būs cenas pieauguma ietekme uz patēriņu, varēs redzēt pēc laika.

Jautāta, kad varēs izdarīt secinājumus, kādu iespaidu uz gāzes patēriņu ir atstājis cenu kāpums, Pētersone-Godmane skaidroja, ka attiecībā uz individuālajiem patērētājiem ir ievests valsts atbalsts, tādēļ jāšaubās, vai būs kāda liela ietekme uz patēriņa apjomiem.

Turklāt viņa pauda, ka mājsaimniecības 95% no patērētās dabasgāzes izmanto apkurei un ziemā nav ātru risinājumu izmaiņām, pat ja kāds domātu par citiem apkures veidiem.

Savukārt, runājot par ražotājiem, viņa norādīja, ka roku rokā iet gan dabasgāze, gan elektroenerģija, tādēļ ir iespējams, ka būs arī tādi uzņēmumi, kuriem šie cenu lēcieni izrādīsies letāli.

“Tomēr es gribu uzsvērt, ka te runa tiešām nav tikai par dabasgāzi. Elektroenerģijas cenu lēciens varētu būt jūtamāks, jo tas ir sācies jau labu laiku atpakaļ. Turklāt, ja apkures intensitāti pat uz kādu laiku var mazināt, tad no elektroenerģijas patēriņa daudzos uzņēmumos nav iespējams atteikties,” teica “Gaso” valdes priekšsēdētāja, prognozējot, ka apkures sezonas noslēgums aprīlī, maijā arī būs tas laiks, kad varēs lēst patēriņa apjoma izmaiņas.

“Mums visiem šis pandēmijas un cenu lēciena laiks ir jāpārvar. Slikti ir tas, ka energoresursu cenu pieaugums ir sakritis tieši ar apkures sezonu, tādēļ to izjūt sāpīgāk. Tas var nozīmēt arī sadalāmā gāzes apjoma samazinājumu, taču mūsu izpratnē tās ir tikai īstermiņa svārstības,” sacīja Pētersone-Godmane.

“Gaso” vadītāja norādīja, ka ne velti Eiropas Savienībā (ES) dabasgāze un atomenerģija vismaz līdz gadsimta vidum ir atzītas par pamata energoresursiem – dabasgāze ir arī tīrāks un efektīvākais energoresurss, tādēļ straujš dabasgāzes patēriņa samazinājums netiek gaidīts.