"The Sound Poets" saullēkta koncerts Pabažu ezerā

Grupa “The Sound Poets” izziņo jaunu albumu un pirmo brīvdabas lielkoncertu Rīgā – Mežaparkā 0

kokteilis.lv
11:19, 3. decembris 2025
Kokteilis Baudi

Latviešu melanholiskā poproka grupa “The Sound Poets” gada nogalē izziņo jaunu albumu un aicina uz koncertu Mežaparka zaļajā teātrī 2026. gada 29. augustā.

“Savienojums patiesi ir pārrauts!” “The Atlantic” atklāj Eiropas reakciju uz ASV negaidīto lēmumu
Kokteilis
Šos ēdienus nevajadzētu likt uz Vecgada svinību galda – Ugunīgais Zirgs būs nikns
“Viņš labi apzinās…” NATO atbild Putinam uz viņa paziņojumu par gatavību tieši tagad karot ar Eiropu
Lasīt citas ziņas

Grupa nupat atgriezusies no divu nedēļu viesošanās Tallinā, kur kopā ar igauņu mūziķi un producentu Erki Pārnoju aizritēja darbs pie jaunā albuma ieraksta. Radošās sadarbības pirmie augļi, singli “Tavi vārdi vētru iesēj” un “Tu manī ugunis dedz” Latvijas klausītāju uzmanībai tika nodoti jau šogad, taču pilnmetrāžas albums ar 10 kompozīcijām sagaidāms nākamā gada pavasarī.

Jaunais albums, līdzīgi grupas iepriekšējiem veikumiem, radīts, tverot vienīgi grupai raksturīgo kolektīvo radošo enerģiju un apliecina mūziķu mīlestību un cieņu pret autentisku un dzīvu skanējumu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Lietuvas policijas video par “huligāniem”, kas jau otro dienu plosās pilsētā, kļūst par īstu svētku sensāciju
Apstiprinātas izmaiņa izdienas pensiju regulējumā: kuru profesiju pārstāvjus tās ietekmēs, un kuri tiks cauri sveikā?
Pēc sarunām ar Krieviju ASV atklāj kārtis: lūk, kas šobrīd ir galvenais strīdu objekts, kas kavē kara izbeigšanu
Jaunā albuma nākšanu pasaulē grupa vēlas nosvinēt ar saviem klausītājiem savā pirmajā brīvdabas lielkoncertā Rīgā – Mežaparka zaļajā teātrī, 2026. gada 29. augustā.

Tikai decembrī ir pieejamas gan draugu, gan ģimenes biļetes par īpašām cenām, kā arī, dāvanu komplekti svētkiem. Apmeklē www.thesoundpoets.lv lai uzzinātu vairāk.

Grupas mūziķis Kārlis Josts stāsta: “Doma par koncertu Mežaparka zaļajā teātrī mums grupas iekšpusē ir dzīvojusi jau vairākus gadus, un nu beidzot esam priecīgi ne vien domāt, bet arī darīt. Jau kopš pirmās reizes, kad šāda ideja izskanēja, bija spēcīga sajūta, ka šis Mežaparka koku ieskautais amfiteātris un mūsu mūzika ir kā cimds ar roku. Acīmredzot bija jāsagaida jaunās dziesmas un radošais uzrāviens, jo tas mūsos visos ir radījis pārliecību, ka jāseko savai sajūtai un beidzot šāds vakars mums kopīgi jāpiedzīvo.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Zane Dombrovska un Mārcis Maņjakovs Adventes laikā piedāvā jaunu Raimonda Paula dziesmas versiju
Kokteilis
Vai paguvi noklausīties? Klajā nākusi Jāņa Lūsēna dziesma ar Plūdoņa dzeju “Krīt pārslas, krīt”
Kokteilis
Tapis zināms, kad un kur notiks leģendārā “Zelta mikrofona” 30 gadu jubilejas ceremonija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.