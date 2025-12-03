Foto: Scanpix/The Associated Press/Reuters/LETA

“Viņš labi apzinās…” NATO atbild Putinam uz viņa paziņojumu par gatavību tieši tagad karot ar Eiropu 0

9:06, 3. decembris 2025
NATO ar skepsi uztvērusi Putina jaunos apgalvojumus par Krievijas gatavību tūlītējam karam ar Eiropu. Augsta ranga NATO pārstāvis Briselē paziņoja, ka Kremļa draudi nav ticami, jo Krievijai nav resursu, lai uzvarētu NATO vai izvērstu plaša mēroga konfliktu pret Eiropu, raksta Dialog.ua.

Amatpersona uzsvēra, ka Putins labi apzinās, cik vienotas ir NATO dalībvalstis un cik nopietni alianse attiecas pret 5. pantu – kolektīvās aizsardzības principu. Viņaprāt, Kremļa vadība saprot, ka uzbrukums vienai NATO valstij automātiski nozīmē visa bloka atbildi – tieši tas padara Krievijas draudus maz ticamus.

NATO pārstāvis norādīja, ka Putina paziņojumi par gatavību karam ir jāvērtē piesardzīgi, jo Krievijas līdera izteikumi jau vairākkārt izrādījušies nepatiesi vai bijuši pretrunā Maskavas reālajām darbībām.

Amatpersona uzsvēra, ka jautājums nav tikai par to, ka Krievija ražo mazāk militārās tehnikas vai saskaras ar ekonomiskām grūtībām. Galvenais iemesls ir tas, ka NATO nodrošina drošību vairāk nekā miljardam cilvēku un joprojām ir spēcīgākā militāri politiskā alianse pasaulē.

Kremlim vienkārši nav pietiekami daudz karavīru, tehnoloģiju un kaujas spēju, lai reāli varētu cerēt uz uzvaru tiešā sadursmē.

NATO pārstāvis rezumēja, ka Putina draudi drīzāk ir mēģinājums izdarīt spiedienu uz Eiropu, nevis patiesa gatavība plaša mēroga karam. Tikmēr alianse turpina stiprināt aizsardzību un atbalstīt sabiedrotos, ņemot vērā Krievijas pausto agresiju.

