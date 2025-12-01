Foto. pexels.com/ David Garrison

5 frāzes, ko sievietei labāk neteikt, ja nevēlies viņu aizkaitināt 0

kokteilis.lv
21:59, 1. decembris 2025
Kokteilis Mīli

Ir frāzes, kuras šķiet nevainīgas, bet sievietes ausīs skan kā sprāgstvielas. Dažreiz pietiek ar vienu neveiklu teikumu, lai sabojātu garastāvokli, radītu nevajadzīgu konfliktu vai pat aizvainotu cilvēku, kuru tu patiesībā cienī un mīli. Lai no tā izvairītos, ir vērts zināt, kādi izteikumi darbojas kā sarkanie karogi un kā tos var aizstāt ar saprotošāku, maigāku pieeju.

“Viņa bija tik pārgurusi, ka, iespējams…” Savu versiju par traģēdiju Daugavā izteikusi Ilonas kolēģe Marina 1
Kokteilis
5 frāzes, ko sievietei labāk neteikt, ja nevēlies viņu aizkaitināt
Viedoklis
Krista Draveniece: Ne vīrs, ne Cipule jāzākā par traģisko notikumu Daugavā, patiesībā vainīgs kas pavisam cits 97
Lasīt citas ziņas

Tāpēc — šeit ir 5 lietas, ko sievietei labāk neteikt, ja nevēlies viņu nokaitināt vai nonākt nevajadzīgā strīdā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Personības TESTS. Kura no sejām jums šķiet vispievilcīgākā? Atbildē slēpjas jūsu partnera ideāls
Kokteilis
Noslēpums atklāts: kura sieviešu rakstura īpašība vislabāk patīk vīriešiem?
9 ēdienu izvēles, kas sabotē sievietes, kuras vēlas eleganti novecot
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.