Saplīsa telefons, glāze, pulkstenis? Tas nav nejauši… Lūk, ko patiesībā tas nozīmē 0
Ikdienā dažkārt notiek neparedzēti sīkumi – telefons izkrīt no rokām un saplīst tā stikliņš, saplīst glāze, mazgājot traukus, vai automašīnas logā akmens izsit robu. Daudzās kultūrās šādi notikumi tiek uzskatīti ne tikai par nejaušiem gadījumiem, bet arī par zīmēm, kas nes kādu vēstījumu vai brīdinājumu.
Tautu ticējumi par saplīsušiem priekšmetiem bieži saistās ar veiksmi, attiecībām, naudu vai veselību.
Telefons
Dažādi ticējumi vēsta, ka saplīsis telefons tiek uzskatīts par savienojumu pārtraukuma simbolu.
Ticējumi vēsta:
ja telefons pēkšņi saplīst, tas var nozīmēt strīdus vai nesaskaņas tuvākajā laikā;
dažās tradīcijās tic, ka saplīsušais telefons brīdina par vecu noslēpumu atklāšanos vai ļoti negaidītām ziņām;
ja telefons saplīst tieši pirms svarīgas sarunas, tas tiek uztverts kā brīdinājums būt piesardzīgam un pārdomāt vārdus.