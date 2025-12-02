Canva Pro

9:02, 2. decembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Ikdienā dažkārt notiek neparedzēti sīkumi – telefons izkrīt no rokām un saplīst tā stikliņš, saplīst glāze, mazgājot traukus, vai automašīnas logā akmens izsit robu. Daudzās kultūrās šādi notikumi tiek uzskatīti ne tikai par nejaušiem gadījumiem, bet arī par zīmēm, kas nes kādu vēstījumu vai brīdinājumu.

Kokteilis
Viedoklis
Tautu ticējumi par saplīsušiem priekšmetiem bieži saistās ar veiksmi, attiecībām, naudu vai veselību.

Telefons

Dažādi ticējumi vēsta, ka saplīsis telefons tiek uzskatīts par savienojumu pārtraukuma simbolu.

Ticējumi vēsta:

ja telefons pēkšņi saplīst, tas var nozīmēt strīdus vai nesaskaņas tuvākajā laikā;

dažās tradīcijās tic, ka saplīsušais telefons brīdina par vecu noslēpumu atklāšanos vai ļoti negaidītām ziņām;

ja telefons saplīst tieši pirms svarīgas sarunas, tas tiek uztverts kā brīdinājums būt piesardzīgam un pārdomāt vārdus.

