Pēc sarunām ar Krieviju ASV atklāj kārtis: lūk, kas šobrīd ir galvenais strīdu objekts, kas kavē kara izbeigšanu
Nupat aizvadītas ASV pārstāvju un Kremļa sarunas, kas ilga piecas stundas. Lai gan pie kompromisa tā arī neviens nav nonācis, ASV valsts sekretārs Marko Rubio nosaucis galveno strīda objektu miera sarunās starp Ukrainu un Krieviju un norādījis, kas noteiks kara iznākumu un tā beigu termiņus. Par to ziņo UNIAN.
Intervijā televīzijas kanālam “Fox News” viņš uzsvēra, ka šobrīd ir ideāls brīdis, lai abas valstis izbeigtu karadarbību. Pēc viņa teiktā, ASV aktīvi strādā pie konflikta noregulēšanas un cenšas palīdzēt pusēm pārvarēt nesaskaņas, tomēr lēmums par kara izbeigšanu būs jāpieņem Kijivai un Maskavai.
“Beigās viss atkarīgs būs no viņiem. Ja viņi nolems, ka nevēlas izbeigt karu, tad karš turpināsies. Bet mēs mēģinām palīdzēt to izbeigt,” sacīja Rubio.
Pēc viņa teiktā, galvenais klupšanas akmens šobrīd ir neliela, bet stratēģiski svarīga teritorija, kas joprojām atrodas Ukrainas kontrolē. Runa ir par aptuveni 30 līdz 50 kilometru platību, kas veido ap 20% no atlikušās Doneckas apgabala daļas.
Cik ilgi turpināsies karš?
Rubeo uzsvēra, ka ASV nevarēs bezgalīgi finansiāli atbalstīt Ukrainu, ja karš ievilksies gadiem ilgi. “Daži uzskata, ka mēs bezgalīgs finansēsim Ukrainu. Tā nav realitāte, un tā tas nebūs,” viņš sacīja.
Tāpat viņš norādīja, ka arī Krievijai nav resursu turpināt karu vēl četrus vai piecus gadus. Viņš atgādināja, ka kara sākumā Krievija bija okupējusi daudz lielāku daļu Ukrainas teritorijas, taču ukraiņi ir veikuši spēcīgus pretuzbrukumus un daudz atguvuši.
“Viņi to panāca ar drosmi un apņēmību,” atzina Rubio.
Vienlaikus Krievija, pēc Rubio sacītā, demonstrē gatavību ik nedēļu zaudēt līdz pat 7000 karavīru, lai sasniegtu savus mērķus.
Pēc Rubio teiktā, ASV meklē veidus, kā izbeigt karu tā, lai tiktu aizsargātas Ukrainas intereses un panākta abām pusēm pieņemama vienošanās. Viņš kritizēja skatījumu, ka dialogs jāveido tikai ar Ukrainu, neiesaistot Krieviju.
“Daži ir pārliecināti, ka mums jāsarunājas tikai ar Ukrainu, bet ne ar Krieviju. Bet nav iespējams izbeigt karu starp šīm divām valstīm, nesarunājoties ar abām. Arī Kijivas nostāja ir jāņem vērā,” norādīja valsts sekretārs.
Viņš piebilda, ka nākotnē Ukrainai būtu jānodrošina drošības garantijas, kas pasargātu valsti no turpmākiem iebrukumiem un ļautu tai attīstīt savu ekonomiku.
“Ja viss tiks darīts pareizi, pēc 10 gadiem Ukrainas iekšzemes kopprodukts varētu pārsniegt Krievijas IKP,” prognozēja Rubio.