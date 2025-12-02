“Ļoti priecājamies, ka par mūsu attiecībām…” Toms Grēviņš atklāj, kura dāma liek viņa sirdij pukstēt straujāk 0
2022.gadā izjuka Pieci.lv radošā direktora un LTV1 raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītāja Toma Grēviņa laulība ar divu dēlu mammu Lauru Grēviņu. Kopš tā laika izskanēja dažādas ziņas par Grēviņa privāto dzīvi – te tika manīts kādas sievietes kompānijā, te atkal, ka bauda brīva vīrieša dzīvi. Kā šonedēļ informē žurnāls “Privātā Dzīve” – radio un televīzijas raidījumu vadītājs vairs neslēpj, ka pēdējos divus gadus ir kopā ar kādu dāmu.
Viņa sirdi iekarojusi Ineta Miķelsone.
“Jā, esmu aizņemts! Esam laimīgi kopā divus gadus un ļoti priecājamies, ka par mūsu attiecībām lielos vilcienos publiski nekas nav zināms un varam mierīgi dzīvot savu privāto dzīvi,” tā jaunās attiecības komentējis Grēviņš.
Viņš piekrīt teicienam, ka laime mīl klusumu, tāpēc no plašākiem komentāriem par savu mīlestību izvairījās.
Tomēr sociālajos tīklos Grēviņš ik pa laikam publicē kādas fotogrāfijas ar Inetu. Tāpat šo faktu neslēpj arī “Facebook”, savā profilā norādot, ka ir ar viņu attiecībās.
Plašāk lasiet jaunākajā žurnāla “Privātā Dzīve” numurā!