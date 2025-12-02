Abi kopā bija 11 gadus… Izjukusi režisora Dž. Dž. Džilindžera sestā laulība 3
Jaunāko žurnāla “Privātā Dzīve” numura vāku rotā skaļš paziņojums: “Šķiras arī no 6.sievas.” Režisors Dž.Dž.Džilindžers paziņojis, ka izjukusi viņa un rakstnieces Ingas Grencbergas laulība.
Abi kopā bija 11 gadus.
Šķiršanos žurnālam “Privātā Dzīve” apstiprināja pats režisors.
“Varu apstiprināt. Sīkāk nekomentēšu,” atbildēja režisors par laulības izjukšanu.
Grencberga nekādu komentāru nesniedza, bet savulaik sarunu šovā “Kad viņas satiekas” viņa pauda: “Džilindžeram ir īpašs raksturs, taču no radoša cilvēka nebūtu nedz godīgi, nedz reāli prasīt, lai visā pārējā dzīvē viņš būtu “parasts”. Es taču zināju, ar ko precos. Jā, es biju domājusi, ka kaut kas būs savādāk, varbūt būtu gribējusi, lai viņš ir ne tik sarežģīts, ne tik neprognozējams… Bet viņu mainīt absolūti nebija iespējams.”
Abu mīlas stāsts sākās 2014. gadā, bet kāzas tika svinētas 2016.gadā. Režisoram Inga bija sestā sieva. Kopā viņi bija 11 gadus, līdz 10. kāzu gadadienai pietrūka pavisam nedaudz.
Džilindžers iepriekš bija precējies arī ar Mairu Rupeiku, Gunitu Mežuli, Daci Rukšāni-Ščipčinsku, Binniju Ārbergu un Elīnu Dzelmi.
