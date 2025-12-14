Hermanis: Vienīgais pretlīdzeklis kā pasargāt mūsu Latviju – 100% imigrācijas apturēšana un deportācijas atpakaļ uz mājām nekavējoties 3
Austrālijā, Sidnejas Bondi pludmalē, svētdien divi uzbrucēji apšaudījuši ebreju Hanukas svētku pasākumu, nogalinot 11 un ievainojot 27 cilvēkus, pavēstījusi policija.
Policisti atklājuši uguni uz uzbrucējiem, vienu no viņiem nogalinot, bet otru ievainojot. Apšaudē ar uzbrucējiem ievainoti divi policisti. Viedoklis par notikušo ir arī Alvim Hermanis, viņš velk paralēles ar dzīvi Latvijā un situāciju šeit.
“Šodienas masu slepkavības Sidnejas pludmalē jau kuro reizi pierāda, ka tas ir neārstējami un nekad nebeigsies. Vienīgais pretlīdzeklis kā pasargāt mūsu Latviju – totāla 100% imigrācijas apturēšana un deportācijas atpakaļ uz mājām nekavējoties. Turklāt – visas vietējās politiskās un NVO organizācijas, medijus un personas, kuras šo imigrācijas politiku aizstāv, jāpasludina ārpus likuma par valsts drošības apdraudēšanu un terorisma atbalstīšanu.
Pagājuši 10 gadi, kopš Parīzes 2015.gada slaktiņa, kad visi Eiropas un vietējie velkamisti mani kancelēja un pasludināja par ienaidnieku par vārdiem, kurus atkārtoju šeit vēlreiz: islāms ir Rietumu civilizācijas nāve. Tās vienkārši nav savienojamas lietas.
Es vakar atgriezos no 2 nedēļu ceļojuma pa Ziemeļāfriku. Man ļoti patīk un pat fascinē musulmaņu reliģija un kultūra. Bet tikai tur, pie viņiem. Un nevis šeit, Eiropā. Ceļojuma laikā ciemojos un 3 dienas nodzīvoju arī pie sava drauga. Viņa vārds ir Mustafa. Arī viņš nešaubās, ka musulmaņu Eiropas pārņemšana ir plāns un tas ir tikai laika jautājums. Imigrācija plus vietējā demogrāfija.
Rietumeiropā pilsoņu karš jau tagad ir neizbēgams. To jau tagad saprot daudzi. Latvijai vēl iespēja savu nāves spriedumu novilcināt. Bet vai atlikt? Diez vai,” vieodokli publiski paudis Alvis Hermanis.
Jau ziņots, ka ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī. Policija viņu aizturējusi.
Tīmeklī izplatītajos videoierakstos redzams, kā divi bruņoti vīrieši, kas ģērbušies melnās drēbēs, atklāj uguni no tiltiņa, kas savieno autostāvvietu ar pludmali, cilvēki bēg, kā ari dzirdami kliedzieni. Austrālijas televīzijā parādīts videoieraksts, kurā kāds vīrietis vienam no uzbrucējiem atņem ieroci.
Laikraksts “The Sydney Morning Herald” ziņo, ka raidīti vairāki desmiti šāvienu.
Pārbaudot notikuma vietu, policisti atraduši automobili, kurā bijušas pašizgatavotas sprāgstierīces. Automašīna ir saistīta ar nošauto uzbrucēju.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs televīzijas uzrunā sacīja, ka “šis ir mērķtiecīgs uzbrukums Austrālijas ebrejiem pirmajā Hanukas dienā, kurai vajadzētu būt prieka dienai, ticības svētkiem, – ļaunuma, antisemītisma, terorisma akts, kas ir skāris mūsu tautas sirdi”..
“Uzbrukums Austrālijas ebrejiem ir uzbrukums ikvienam austrālietim,” uzsvēra Albanīzs.
Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs notikušo nosauca par “nežēlīgu uzbrukumu ebrejiem” un aicināja pastiprināt antisemītisma apkarošanu Austrālijā.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena platformā “X” ierakstīja, ka “Eiropa ir kopā ar Austrāliju un ebreju kopienām visā pasaulē”.
“Mēs esam vienoti pret vardarbību, antisemītismu un naidu,” viņa uzsvēra.
Hanukas svinēšanas pasākums “Hanuka pie jūras” Bondi pludmalē tiek rīkots katru gadu.