“Nosodu!” Rinkēvičs publiski paziņo savos sociālajos tīklos 61

LETA
15:38, 14. decembris 2025
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosoda uzbrukumu Sidnejā Hanukas svinību laikā.

RAKSTA REDAKTORS
“Nosodu barbarisko uzbrukumu Sidnejā Hanukas svinību laikā. Latvija solidarizējas ar Austrāliju un ebreju kopienu visā pasaulē šajā grūtajā brīdī. Izsaku dziļu līdzjūtību upuru ģimenēm un draugiem, novēlu ātru atveseļošanos visiem ievainotajiem,” pauž Rinkēvičs sociālo mediju platformā “X”.

LETA jau vēstīja, ka Austrālijā, Sidnejas Bondi pludmalē, svētdien divi uzbrucēji apšaudījuši ebreju Hanukas svētku pasākumu, nogalinot 11 un ievainojot 27 cilvēkus.

Policisti atklājuši uguni uz uzbrucējiem, vienu no viņiem nogalinot, bet otru ievainojot. Ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī. Policija viņu aizturējusi.

Apšaudē ar uzbrucējiem ievainoti divi policisti.

Pārbaudot notikuma vietu, policisti atraduši automobili, kurā bijušas pašizgatavotas sprāgstierīces. Automašīna ir saistīta ar nošauto uzbrucēju.

Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs televīzijas uzrunā sacīja, ka “šis ir mērķtiecīgs uzbrukums Austrālijas ebrejiem pirmajā Hanukas dienā, kurai vajadzētu būt prieka dienai, ticības svētkiem, – ļaunuma, antisemītisma, terorisma akts, kas ir skāris mūsu tautas sirdi”.

“Uzbrukums Austrālijas ebrejiem ir uzbrukums ikvienam austrālietim,” uzsvēra Albanīzs.

Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs notikušo nosauca par “nežēlīgu uzbrukumu ebrejiem” un aicināja pastiprināt antisemītisma apkarošanu Austrālijā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena platformā “X” ierakstīja, ka “Eiropa ir kopā ar Austrāliju un ebreju kopienām visā pasaulē”. “Mēs esam vienoti pret vardarbību, antisemītismu un naidu,” viņa uzsvēra.

Hanukas svinēšanas pasākums “Hanuka pie jūras” Bondi pludmalē tiek rīkots katru gadu.

