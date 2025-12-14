14.SAEIMAS VĒLĒŠANU NAKTS 2022
14.SAEIMAS VĒLĒŠANU NAKTS 2022
Foto: LA.LV

“”Rail Baltica”, Siliņas arogance, cenas veikalos, siltuma rēķini,” eksperti jaunākajos reitingos saredz beigu sākumu 1

LA.LV
15:13, 14. decembris 2025
Viedokļi

Partiju popularitātes reitingā novembrī kritumu piedzīvojušas visas šobrīd Saeimā esošās partijas, bet lielāko – “Jaunā vienotība” (JV), liecina SKDS pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma veiktā aptauja..

Piecas lietas, kuras kaķi dara katru dienu, taču uzskatīs jūs par lielākajiem ienaidniekiem, ja tajās iejauksieties
Vairāki kilogrami! Tepat, kaimiņos, vēstures entuziasti mežā atrod 86 gadus slēptus dārgumus 16
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Ārsts sēž kabinetā, bet pie viņa aiziet nevar – kas tas par absurdu Latvijā?” Jānis parāda neloģisko sistēmu valstī 93
Lasīt citas ziņas

Reitinga līderos joprojām ir Saeimas opozīcijas partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV), tomēr tās reitings krities no 9,5% oktobrī līdz 8,6% novembrī.

Politologs Filips Rajevskis raksta, ka, viņaprāt, tik zemi reitingi Latvijas vesturē nav bijuši, tas parāda Latvijas ievainojamību. Neuzticēšanās saviem priekšstāvjiem ir kā vēzis, kas saēd valsti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Uzzinot Sidnejas terorista vārdu, satraukties sāk arī latvieši
Auto tehniskā gatavība ziemai pieklibo: pārbaudes Baltijā atklāj galvenos trūkumus
Kokteilis
VIDEO. Kas to būtu domājis, ka Ziemassvētku jampadrača viesnīcas kāpnes reiz piedzīvos ko šādu: Kailija Minoga publicē video, kas filmēts mūsu galvaspilsētā

Uzņēmējs un aktieris Ivars Auziņš savukārt uzskata, ka “viss ir beidzies.” Viņš raksta: “RailB, AirB, Parex, NVO tēriņi, Pētījumi 300k, Siliņas arogance, Kariņa lidmašīnas, ministriju prēmijas un piemaksas, parādi un top visam SK, cenas veikalos, siltums, ūdens… Viss ir beidzies. Neviens tūlīt neies vēlēt vispār, jo tam nav jēgas.”

Tomēr JV reitings piedzīvojis vislielāko kritumu – ja oktobrī par to balsot gatavi bija 9,3% iedzīvotāju, tad tagad – 8,3% aptaujāto. Vienlaikus JV novembrī joprojām bijusi otra populārākā partija.

Par partiju “Progresīvie” būtu gatavi balsot 6,6% respondentu, kas ir kritums salīdzinājumā ar oktobri, kad par to balsot gatavi bija 6,8% aptaujāto.

Par Zaļo un zemnieku savienību balsi atdotu 5,6% respondentu, kas ir mazāk nekā oktobrī, kad atbalstu tai pauda 5,8% iedzīvotāju.

Opozīcijā esošo “Apvienoto sarakstu” atbalstītu 5,6% respondentu, kamēr oktobrī – 6,5%.

5,6% aptaujāto pauduši atbalstu arī Nacionālajai apvienībai. Oktobrī par to balsotu 6,4%.

Par partiju “Stabilitātei” balsotu 3,8% iepretim 3,6% iepriekšējā mēnesī.

Savukārt šobrīd Saeimā nepārstāvēto “Suverēno varu” atbalstītu 4,8% aptaujāto. Salīdzinoši oktobrī šo partiju atbalstīja 4,4%.

Pārējām partijām atbalsts ir zem 2%.

No respondentiem 27,6% pauduši, ka nezina, par ko balsotu, bet 15,4% teikuši, ka Saeimas vēlēšanās nepiedalītos.

Ja tagad notiktu Saeimas vēlēšanas un iedzīvotāji rīkotos tā, kā solījuši aptaujā, tad 5% barjeru pārvarētu un Saeimā iekļūtu astoņas partijas – JV, Zaļo un zemnieku savienība, “Progresīvie”, šobrīd opozīcijā esošās LPV, Nacionālā apvienība, “Apvienotais saraksts” un “Stabilitātei”, kā arī Saeimā nepārstāvētā partija “Suverēnā vara”.

Aptaujā piedalījušies vairāk nekā 1800 respondenti. Tā veikta laikā no 21. novembra līdz 3. decembrim.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“160 eiro, un laukā vēl pat nav mīnusu…” Cilvēki dalās ar ikmēneša rēķiniem par apkuri, un starpība ir milzīga
Kokteilis
FOTO. Dzemdībās nošķirti dvīņi? Atklāts, ka mūsu Saeimā strādā divi pilnīgi identiski deputāti
VIDEO. “Nožēlojami! Tautai prasa naudu slimiem bērniem, kamēr paši prēmijās izmaksā miljonus!” sabiedrībā pazīstami cilvēki nopeļ “Dod Pieci”!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.