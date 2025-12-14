“”Rail Baltica”, Siliņas arogance, cenas veikalos, siltuma rēķini,” eksperti jaunākajos reitingos saredz beigu sākumu 1
Partiju popularitātes reitingā novembrī kritumu piedzīvojušas visas šobrīd Saeimā esošās partijas, bet lielāko – “Jaunā vienotība” (JV), liecina SKDS pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma veiktā aptauja..
Reitinga līderos joprojām ir Saeimas opozīcijas partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV), tomēr tās reitings krities no 9,5% oktobrī līdz 8,6% novembrī.
Politologs Filips Rajevskis raksta, ka, viņaprāt, tik zemi reitingi Latvijas vesturē nav bijuši, tas parāda Latvijas ievainojamību. Neuzticēšanās saviem priekšstāvjiem ir kā vēzis, kas saēd valsti.
— Filips (@Rajevskis) December 12, 2025
— Filips (@Rajevskis) December 12, 2025
Uzņēmējs un aktieris Ivars Auziņš savukārt uzskata, ka “viss ir beidzies.” Viņš raksta: “RailB, AirB, Parex, NVO tēriņi, Pētījumi 300k, Siliņas arogance, Kariņa lidmašīnas, ministriju prēmijas un piemaksas, parādi un top visam SK, cenas veikalos, siltums, ūdens… Viss ir beidzies. Neviens tūlīt neies vēlēt vispār, jo tam nav jēgas.”
— Ivars Auziņš🇱🇻 🇪🇺 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) December 12, 2025
Viss ir beidzies.
Neviens tūlīt neies vēlēt vispār, jo tam nav jēgas.
— Ivars Auziņš🇱🇻 🇪🇺 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) December 12, 2025
Tomēr JV reitings piedzīvojis vislielāko kritumu – ja oktobrī par to balsot gatavi bija 9,3% iedzīvotāju, tad tagad – 8,3% aptaujāto. Vienlaikus JV novembrī joprojām bijusi otra populārākā partija.
Par partiju “Progresīvie” būtu gatavi balsot 6,6% respondentu, kas ir kritums salīdzinājumā ar oktobri, kad par to balsot gatavi bija 6,8% aptaujāto.
Par Zaļo un zemnieku savienību balsi atdotu 5,6% respondentu, kas ir mazāk nekā oktobrī, kad atbalstu tai pauda 5,8% iedzīvotāju.
Opozīcijā esošo “Apvienoto sarakstu” atbalstītu 5,6% respondentu, kamēr oktobrī – 6,5%.
5,6% aptaujāto pauduši atbalstu arī Nacionālajai apvienībai. Oktobrī par to balsotu 6,4%.
Par partiju “Stabilitātei” balsotu 3,8% iepretim 3,6% iepriekšējā mēnesī.
Savukārt šobrīd Saeimā nepārstāvēto “Suverēno varu” atbalstītu 4,8% aptaujāto. Salīdzinoši oktobrī šo partiju atbalstīja 4,4%.
Pārējām partijām atbalsts ir zem 2%.
No respondentiem 27,6% pauduši, ka nezina, par ko balsotu, bet 15,4% teikuši, ka Saeimas vēlēšanās nepiedalītos.
Ja tagad notiktu Saeimas vēlēšanas un iedzīvotāji rīkotos tā, kā solījuši aptaujā, tad 5% barjeru pārvarētu un Saeimā iekļūtu astoņas partijas – JV, Zaļo un zemnieku savienība, “Progresīvie”, šobrīd opozīcijā esošās LPV, Nacionālā apvienība, “Apvienotais saraksts” un “Stabilitātei”, kā arī Saeimā nepārstāvētā partija “Suverēnā vara”.
Aptaujā piedalījušies vairāk nekā 1800 respondenti. Tā veikta laikā no 21. novembra līdz 3. decembrim.