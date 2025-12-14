Foto: REUTERS/SCANPIX

Putinam draud nopietnas problēmas: “dzīvais Nostradams” izteicis jaunākās prognozes 2026. gadam 26

15:15, 14. decembris 2025
Brazīliešu pareģis Atoss Salome, kuru dēvē par “dzīvo Nostradamu”, publicējis savu prognozi 2026. gadam. Viens no viņa paredzējumiem attiecināms uz Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Dzīvais Nostradams savu slavu ieguva pēc vairākiem prognozējumiem, kas vēlāk piepildījās, tostarp Covid-19 uzliesmojums un Lielbritānijas karalienes Elizabetes II nāve.

Intervijā britu izdevumam “Express”, Salome dalījies ar sarakstu, kurā atklāj savas prognozes nākamajam gadam. Pirmajā vietā viņš min globālās varas maiņu Krievijā, Indijā un Vācijā, ko raksturo kā neredzamu planētas rekonstrukciju. Ekstrasenss brīdina par iespējamiem sprādzienbīstamiem notikumiem no Kremļa puses.

Salome paredz, ka Putinu skars neiroloģiska krīze, kas apgrūtinās stratēģisku lēmumu pieņemšanu. “Maskavā Vladimirs Putins saskarsies ar neiroloģisku krīzi, kas kavēs viņa stratēģisko lēmumu pieņemšanu. Putins, visticamāk, kā prioritāri izvirzīs savu veselību, bruģējot ceļu Patruševa, Šoigu un Bortņikova trijotnes palikšanai pie varas līdz 2026. gada maijam,” norādīja Nostradams.

Visas šīs iepriekšminētās personas tiek uzskatītas par Putina tuviem līdzgaitniekiem. Nikolajs Patruševs ir diktatora oficiālais palīgs, Sergejs Šoigu ir Drošības padomes sekretārs un bijušais Krievijas Aizsardzības ministrijas vadītājs. Aleksandrs Bortņikovs ir Krievijas Federālā drošības dienesta direktors.

Visu gadu ir klīdušas dažādas baumas par Krievijas valdnieka veselību. Joprojām nav skaidrs, vai 73 gadus vecais agresorvalsts vadītājs cieš no kādām konkrētām veselības problēmām.

Saskaņā ar Nostradama teikto, Indijā uzliesmos korupcijas skandāls, kas saistīts ar Nacionālo zaļā ūdeņraža misiju. Šis notikums varētu piespiest premjerministru Nārendru Modi atkāpties no amata.

Ekstrasenss uzskata, ka tas izjauks līdzsvaru BRICS valstīs, kuru dalībvalstis ir Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna, Dienvidāfrika, Ēģipte, Etiopija, Irāna, Indonēzija un Apvienotie Arābu Emirāti.

“Situācija liecina, ka likumdošanas apvērsums ir iespējams, taču joprojām pastāv iespējas mainīt šo situāciju. Modi ir jārīkojas piesardzīgi un izlēmīgi, stratēģiski un atbildīgi pielāgojot trajektoriju, pirms spriedze pāraug institucionālā krīzē no kuras nav izejas,” skaidroja Nostradams.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

