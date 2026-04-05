Foto: Pexels

Horoskopi no 6. līdz 12. aprīlim. Lieliska nedēļa drosmīgiem un izlēmīgiem soļiem 0

kokteilis.lv
15:40, 5. aprīlis 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Auns

Mēģini izrauties no ikdienas skrējiena, tas ļaus tev labāk izmantot piedāvātās iespējas. Darbā iespējams atradīsi cilvēkus ar līdzīgu domāšanu. Trešdien vari saskarties ar konfliktiem un aizkaitinājumu, tāpēc apzināti centies saglabāt mieru un nepieļaut negatīvas domas. Personīgajā dzīvē ieteicams ienest vairāk spontanitātes un dažādības. Nedēļas laikā seko līdzi savam enerģijas līmenim, atrodi līdzsvaru starp darbu un atpūtu.

Vērsis

Šī nedēļa solās būt mierīga, taču daudz kas būs atkarīgs no tavas attieksmes. Neuzņemies citu problēmas, kuras nevari atrisināt. Labāk izvairies no jaunu romantisku attiecību uzsākšanas, tās var izrādīties virspusējas. Attiecībās ar tuvajiem izvēlies mierīgu dialogu, nevis pārmetumus. Praktiska pieeja ikdienai un finanšu plānošanai būs īpaši noderīga.

Dvīņi

Tavi sapņi pamazām īstenojas – vai esi gatavs tos pieņemt? Šonedēļ notikumi var attīstīties neparedzami, it kā tavas domas kļūtu par realitāti. Vari sagaidīt ilgi gaidītus ienākumus vai kādu izdevīgu piedāvājumu. Nedēļas nogalē sapratīsi, ka spēj pārvarēt savus ierobežojumus. Elastība un spēja pielāgoties būs tavs lielākais spēks. Uzticies sev un nebaidies izmantot radušās iespējas, tās var pavērt durvis uz jaunu attīstības posmu. Saglabā atvērtu prātu un ļauj notikumiem ritēt tev par labu.

Vēzis

Ieklausies apkārtējos, kāda nejauši dzirdēta doma var pavērt tev jaunas iespējas. Neatstāj darbus uz vēlāku laiku, lai nepalaistu garām būtiskas iespējas. Ceturtdien vari saskarties ar nevajadzīgu strīdu, tāpēc centies saglabāt mieru un cieņpilnu attieksmi. Brīvdienas velti ģimenei un rūpēm par mājām. Emocionālā stabilitāte būs īpaši svarīga, tāpēc atrodi laiku arī sev un savai labsajūtai.

Lauva

Atrodi savu ritmu un pieturies pie tā, līdz kļūst skaidrs nākamais solis. Nav nepieciešams īpaši izcelties kolektīvā. Darbā var valdīt rutīna, bet no tevis sagaidīs taktu un laipnību. Svētdien sarīko mājīgas ģimenes vakariņas, tas uzlabos noskaņojumu. Stabilitāti nodrošinās mazi, bet regulāri soļi.

Jaunava

Esi uzmanīgs, iespējamas provokācijas no konkurentu vai nelabvēļu puses. Pirms pieņem lēmumus, rūpīgi visu izvērtē. Papildu pienākumus uztver kā izaugsmes iespēju. Nezaudē motivāciju, rezultāts var būt labāks, nekā sākumā šķiet. Sakārtota dienas kārtība palīdzēs mazināt stresu.

Svari

Nedēļas sākumā iespējams nogurums vai vilšanās, taču svarīgi saglabāt fokusu uz darbu. Tu pakāpeniski virzīsies uz saviem mērķiem. Brīvdienas būs piemērotas ceļojumiem, tikšanās reizēm un romantikai. Centies saglabāt līdzsvaru starp darbu un personīgo dzīvi.

Skorpions

Šonedēļ vari sākt projektus, kas nākotnē nesīs lielus panākumus. Tas var būt saistīts ar radošumu, jaunu darbu vai veiksmīgiem kontaktiem. Darbā būsi pieprasīts, un arī personīgajā dzīvē valdīs harmonija. Paļaujies uz savu intuīciju, tā palīdzēs pieņemt pareizos lēmumus.

Strēlnieks

Nedēļas sākums palīdzēs uzlabot attiecības ar nozīmīgiem cilvēkiem. Labs laiks darba maiņai un jaunām pazīšanām. Otrdien piemērota ceļojumiem. Nedēļas otrajā pusē īpaši veiksmīgas būs aktivitātes, kas saistītas ar mācībām un intelektuālu darbu. Atvērtība jaunai pieredzei ienesīs iedvesmu.

Mežāzis

Lieliska nedēļa drosmīgiem un izlēmīgiem soļiem. Tu jutīsies pārliecināts par saviem spēkiem, un šaubas pamazām izzudīs. Ceturtdien būs iespēja parādīt savas labākās īpašības. Brīvdienās iespējamas interesantas tikšanās, tāpēc esi atvērts sarunām. Vienlaikus saglabā arī praktisku pieeju nākotnes plāniem.

Ūdensvīrs

Neesi pasīvs – rīkojies, jo veiksme ir tavā pusē. Parādi savas stiprās puses un uz laiku atmet šaubas. Darbā iespējamas pārmaiņas un izaugsme. Tomēr nesteidzies ar radikāliem lēmumiem, vispirms sakārto esošo. Skaidras prioritātes palīdzēs virzīties uz priekšu. Uzticies saviem spēkiem un virzies soli pa solim, pārdomāta rīcība nesīs stabilus un ilgtermiņā nozīmīgus rezultātus.

Zivis

Novērtē pozitīvo un nepievērs pārāk lielu uzmanību ikdienas steigai. Pieņem lēmumus ar skaidru prātu, neļauj emocijām dominēt. Mīļotais cilvēks šobrīd var būt tavs lielākais atbalsts. No cilvēkiem, kas rada sāpes, labāk attālināties. Iekšējais miers palīdzēs saglabāt skaidru skatījumu uz notiekošo. Uzticoties sev un savām sajūtām, tu spēsi saglabāt līdzsvaru un pieņemt pareizos lēmumus arī sarežģītākās situācijās.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.