Maikla Džeksona bijušais miesassargs atklāj, kāpēc zvaigzne mēdza nēsāt plāksteri uz deguna 0
Maikls Džeksons degunu aplīmēja ar plāksteri, lai kontrolētu sabiedrības priekšstatus par savu izskatu, apgalvo viņa bijušais miesassargs.
Gandrīz 17 gadus pēc Popmūzikas karaļa nāves sabiedrības interese par viņa dzīvi, karjeru un daudzajiem skandāliem joprojām nav mazinājusies.
Interese par dziedātāja dzīvi atkal pieaugusi pēc Antuāna Fūkvā biogrāfiskās filmas Michael iznākšanas, kā arī saistībā ar jaunu tiesvedību, kurā Kaskio ģimenes locekļi apsūdz dziedātāju seksuālā vardarbībā.
Tagad par gadiem, ko pavadījis kopā ar Džeksonu, izteicies Mets Fidess, cīņas mākslu treneris un bijušais dziedātāja personīgais miesassargs. Viņš atklājis, ka mākslinieks izmantojis visai neparastas metodes, lai piesaistītu mediju uzmanību.
Pēc Fidesa teiktā, Džeksons bija īsts mediju manipulācijas meistars.
Viņš atgādināja, ka dziedātājs bieži tika fotografēts ar sejas maskām vai plāksteri uz ķirurģiski pārveidotā deguna. Sarunā ar Lī Metjūsu podkāstā Elite Fidess apgalvoja, ka tas viss bija daļa no rūpīgi veidota publiskā tēla.
“Viņš zināja, kā spēlēt ar medijiem un saglabāt aktualitāti. Līmlente, plāksteris uz deguna, grims, fedora cepure, maska un saulesbrilles…” stāstīja Fidess.
Kad Metjūss vaicāja, vai šīs izmaiņas izskatā bija apzināti inscenētas, Fidess atbildēja apstiprinoši.
“Tas viss bija iestudēts. Viņš gribēja, lai cilvēki domā, ka viņa deguns burtiski krīt nost. Patiesībā tas bija alerģijas plāksteris.”
Kāpēc kāds vēlētos, lai pasaule domā, ka viņa deguns sabrūk vai atdalās, visticamāk, paliks neatbildēts jautājums. Tomēr fakts, ka par Džeksona plastiskajām operācijām runā vēl daudzus gadus pēc viņa nāves, liecina, ka viņš lieliski saprata, kā piesaistīt uzmanību publiskos pasākumos.
Šī nav pirmā reize, kad Fidess runājis par Džeksona attiecībām ar medijiem. Iepriekš intervijā izdevumam Metro viņš jau bija apstiprinājis stāstu par plāksteri uz deguna.
“Viņš zināja, kā manipulēt ar medijiem. Viņš precīzi saprata, kā nokļūt avīžu pirmajās lapās. Tiklīdz ieradāmies kādā pilsētā, viņš rīkoja sapulci,” stāstīja Fidess.
“90% gadījumu tas nostrādāja — viņš uzlika masku, aplīmēja rokas ar līmlenti vai uzlika plāksteri uz deguna. Tas bija viens no viņa iecienītākajiem trikiem. Viņš mēdza teikt, ka vēlas, lai viņa dzīve būtu lielākais noslēpums uz Zemes.”
Kāpēc Maikls Džeksons mainīja savu izskatu?
Dzīves laikā Džeksons atzina, ka viņam veiktas divas deguna operācijas. Pirmā notika pēc tam, kad 1979. gadā deju mēģinājuma laikā viņš salauza degunu, kas radīja elpošanas problēmas.
Šis notikums ir atspoguļots arī 2026. gada biogrāfiskajā filmā Michael, kurā redzams, ka dziedātājs nolemj veikt deguna operāciju pēc tam, kad tēvs viņu nosaucis par “lieldeguni”.
Džeksons atzina arī to, ka viņam ievietots zoda implants. Savukārt viņa ādas krāsas izmaiņas bija saistītas ar vitiligo — autoimūnu saslimšanu, kuras dēļ āda zaudē pigmentu.