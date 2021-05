Foto: Pexels

Atceries – lai justos mīlēts, atveri sirdi un mīli arī pats! Horoskopi no 8. līdz 19. maijam Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Maijs būs ass kā ezis vai varbūt jūs paši. Esiet saudzīgi pret sevi un līdzcilvēkiem. Vairāk uzturieties ģimenes lokā, neatlieciet kopīgos pasākumus uz vēlāku laiku, lai neradītu augsni konfliktiem. Izaicinājumus uztveriet kā izaugsmes iespēju, ar tiem nevajag cīnīties un arī pretoties ne. Nevajadzētu izvairīties no pienākumiem, kas jums ir jāizpilda. Vēlāk jutīsiet atvieglojumu un jaunu enerģiju pieplūdumu.

Vērsis

Apzināšanās būs šī mēneša tēma, būt šajā brīdī, būt šeit un tagad. Jaunas iepazīšanās vai tikšanās, cilvēki, kurus iepazīsiet, būs ar lielu dzīves pieredzi, ar milzīgu potenciālu, lai iedvesmotu arī jūs. Attiecībās esošie izjutīs, kā partnerība iegūst jaunu nozīmi. Varat pieteikties kādam mācību kursam, kas arī spēs izmainīt jūsu turpmāko dzīves līkni. Esiet atvērti, dzīve tikai sāk jums dot dāvanas!

Dvīņi

Finanses, nauda – gribēsies stabilitāti, paredzamību, taču jums, kas paši ir kā šūpoles, tas var nākties diezgan grūti. Galvenais, neesiet pārāk emocionāli šajā jautājumā, reaģējiet ar vēsu prātu. Un jūs pamanīsiet jaunus resursus un iespējas, kā arī veidus, kā nopelnīt vai kā stabilizēt finanšu plūsmu. Uzticieties sev, visas atbildes ir jūsos.

Vēzis

Jums var būt sajūta, it kā kāds jūs būtu ieslēdzis telpā, no kuras nav izejas. Taču jums jāatceras, ka durvis veras vaļā no iekšpuses un tikai jūs paši tās varat atvērt. Savukārt pirms tam noteikti sev jāatbild, kāpēc vēlos paslēpties, kāpēc vēlme ir pabūt ar sevi. Kā arī kāpēc ir vilkme pabūt upura lomā. Šīs atbildes jūs pārsteigs, ja patiesi sev atbildēsiet.

Lauva

Draudzības saišu stiprināšana, veco atjaunošana un, protams, arī jaunu veidošana – jūsu tēma šomēnes. Labu cilvēku nekad nav par daudz, un, jo plašāks paziņu loks, jo tālāk spēsiet nonākt savu mērķu virzienā. Nemeklējiet draudzību tikai ar prātu, loģiski izvēloties. Esiet ar atvērtu sirdi, un savējie cilvēki paši atradīs ceļu pie jums. Un atcerieties – lai justos mīlēts, atveriet sirdi un mīliet arī pats!

Jaunava

Atrast vai ieraudzīt perspektīvu jebkurā jums svarīgā dzīves jomā – galvenais mēneša uzdevums. Atkāpieties mazliet no ikdienas, no vecās labās ierastās rutīnas. Ja iespējams, atrodiet sev labu sarunu partneri par filozofiskām tēmām un atrodiet to, kur visā dzīves stāstā šobrīd atrodaties jūs paši. Ieraudzīt aiz kokiem mežu, rast plašāku redzesloku un pamanīt to, kas līdz šim palicis neievērots. Būsiet ļoti pārsteigti.

Svari

Prāta spēks ir tikpat spēcīgs kā iztēle un spēja pielāgoties. Jūsu galvā rosīsies daudz jautājumu, uz kuriem gribēsiet saņemt atbildes. Katra atbilde atkal uzzīmēs nākamo jautājumu, un galu galā varat šajos prāta apcirkņos beigās ļoti apmaldīties. Apturiet uz brīdi šo vāveres riteni un izejiet laukā vienkārši pabaudīt dabu, sauli, pavasari. Sajūtiet paši sevi!

Skorpions

Enerģijas šajā mēnesī aicinās jūs dzīvot, it kā rotaļājoties. Viegli, ar prieku, ar iedvesmu un ticību tam, ka pilnīgi viss ir iespējams. Un tā arī būs – tikai jums jānotic un jāiekāpj šajā vieglajā enerģijā. Varat iepazīt jaunus cilvēkus, varat satikt savējo īsto un uzsākt jaukas attiecības. Un papildus visam iegūsiet tādu jauneklīgu mirdzumu acīs un vieglu raitu soli. Pavasaris visnotaļ jums šogad piestāv!

Strēlnieks

Neskaidrība par profesionālo jomu, par karjeras iespējām, par nākamo pakāpienu – izdosies to sasniegt vai arī jau esat pašā kalna virsotnē un jāmeklē jaunas virsotnes, ko iekarot. Ar šo būs jātiek skaidrībā, kā tad patiesībā ir. Neatsakieties no komunikācijas ar draugiem, iespējams, tieši tur saņemsiet labāko padomu.

Mežāzis

Atbildības sajūta par savējiem, par sevi, par visu to, kas ir svarīgs jūsu dzīvē. Izpratne, ka tas viss atspoguļo jūs pašus un kāda būs šī apkārtējā vide, tik ļoti tas viss īstenībā ir jūsos pašos. Esiet vienā līmenī ar cilvēkiem, necentieties spēlēt skolotāja lomu. Katram sava pieredze, tieši tāpat kā jums. Ir labi gūt laiku atpūtai vai pat paņemt atvaļinājumu.

Ūdensvīrs

Lai kādas pārmaiņas nenāktu jums pāri, dzīves upe turpina plūst. Viss turpina iet ierasto ritmu un kustēties uz priekšu. Ja parādās neizpratne, vilšanās vai pat asaras, pajautājiet sev, kāpēc šī sajūta tāda ir un kāpēc esat izkāpuši no vispārējā kopējā plūduma, lai būtu šajās sajūtās. Ļaujiet sev būt pašiem, arī jūtīgiem un ievainojamiem, ļaujiet apkārtējiem par jums parūpēties.

Zivis

Šis mēnesis jums ir par vieglumu, par pastaigām un domām pašam ar sevi. Atrodiet sev laiku, atrodiet laiku apturēt ikdienas straujo ritējumu un pamanīt tajā visā jums nepieciešamos dzīves elementus. Jūs nedrīkstat sūdzēties, pieņemiet visu tikai ar pateicību. Pamaniet visas svētības, ko dzīve ir sniegusi. Un esiet radoši gan privātā dzīvē, gan profesionāli.