Krievija, ievērojot savu ierasto un pārliecinoši izaicinošo stilu, atbildējusi uz Eiropas līderu un ASV prezidenta Donalda Trampa aicinājumu uz 30 dienu ilgu uguns pārtraukšanu. Maskava paziņojusi, ka nebaidās no sankcijām, norādot, ka tā jau ir pieradusi pie šādiem ierobežojumiem un spēj tos efektīvi apiet, vēsta ārzemju mediji.

Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, paziņojis, ka sankcijas vairs nav iemesls bažām: “Mēs jau esam pieraduši pie sankcijām. Mēs jau saprotam, kā rīkoties pēc to ieviešanas un kā samazināt sankciju radītās sekas. Mēs esam to jau apguvuši, tāpēc šīs sankcijas mūs vairs nebaida.” Peskovs izteica pārliecību, ka Krievija spēs tikt galā ar jebkādiem iespējamiem jauniem ierobežojumiem.

Reaģējot uz ultimātu, pirmo reakciju sniedza Krievijas Drošības padomes vadītāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs. Sociālajā tīklā “X” viņš asi kritizēja Eiropas līderus, kuri šodien apmeklēja Kijivu, uzsverot, ka viņu aicinājums uz mieru ir tikai jauni draudi Krievijai. “Makrons, Mercs, Stārmers un Tusks bija ieradušies Kijivā runāt par mieru. Bet tā vietā, lai viņi runātu par mieru, viņi izsaka draudus Krievijai. Vai nu pamiers, lai Banderītes ordas varētu atpūsties, vai jaunas sankcijas. Jūs domājat, ka tas ir gudri, vai ne? Ielieciet šos miera plānus savos nebinārajos dibenos!”

Macron, Merz, Starmer, and Tusk were supposed to discuss peace in Kiev. Instead, they are blurting out threats against Russia. Either a truce for the respite of Banderite hordes or new sanctions. You think that’s smart, eh? Shove these peace plans up your pangender arses!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 10, 2025