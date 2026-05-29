Iesaldēti 17 miljoni eiro: Francija neatdod villu Krievijas vicepremjeres Golikovas ģimenei

13:24, 29. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Francijas tiesa nav atcēlusi arestu greznajai villai Azūra krastā, kas, pēc izmeklētāju domām, ir saistīta ar Krievijas vicepremjeres Tatjanas Golikovas ģimenes aktīviem.

Kā ziņo izdevums “Le Monde”, Francijas Apelācijas tiesa atstājusi spēkā lēmumu par luksusa villas Maigrana arestu Azūra krastā. Izmeklēšana liecina, ka īpašums ir saistīts ar Krievijas vicepremjeres Tatjanas Golikovas un viņas vīra Viktora Hristenko ģimenes aktīviem.

Villa Senžankapfērā (Saint-Jean-Cap-Ferrat), kuras vērtība tiek lēsta 23 miljonu eiro apmērā, tika arestēta jau 2022. gadā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tiesa toreiz atzina, ka sarežģītas finanšu shēmas un ārzonu uzņēmumu struktūras varētu būt izmantotas, lai slēptu nekustamā īpašuma patieso īpašnieku.

Izmeklētāji uzskata, ka īpašums un ar to saistītās finanšu operācijas ir saistītas ar Viktoru Hristenko — bijušo Krievijas rūpniecības ministru un pašreizējās vicepremjeres Golikovas dzīvesbiedru.

Lietas materiālos norādīts, ka Golikova, Hristenko un viņu tuvākā vide tiek turēti aizdomās par ievērojamu slēpto aktīvu esamību, tostarp nekustamo īpašumu vairākās Eiropas valstīs.

Īpašnieki mēģinājuši villu pārdot, izmantojot ārzonu kompānijas, taču Francijas bankas darījumu bloķējušas, iesaldējot aptuveni 17,2 miljonus eiro. Pēc izmeklētāju domām, arī šo līdzekļu izcelsme varētu būt apšaubāma.

Šī lieta joprojām ir viena no skaļākajām Eiropā, kas saistīta ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīma pārstāvju ārvalstu aktīviem.

