Vai beidzot tas būs noticis? Augulis atklāj detaļas par pārtikas cenu samazinājumu, kas mūs skars pavisam drīz 1
No 1. jūlija paredzētais pievienotās vērtības nodokļa samazinājums pārtikai nedrīkst palikt tikai politisks lēmums uz papīra, tam jāatspoguļojas arī veikalu cenās, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzsvēra Saeimas deputāts un jaunais zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS).
Viņš norādīja, ka šādā situācijā būtiska nozīme ir memorandiem un vienošanām ar tirgotājiem, lai nodokļa samazinājums netiktu izmantots cenu paaugstināšanai vai peļņas palielināšanai. Sabiedrībai esot svarīgi redzēt, ka valdības un Saeimas pieņemtie lēmumi reāli palīdz samazināt pārtikas cenas.
Augulis uzsvēra, ka gadījumā, ja kāds mēģinās ļaunprātīgi izmantot šo situāciju, jāiesaistās uzraugošajām institūcijām – Patērētāju tiesību aizsardzības centram un Konkurences padomei. Tām būtu jāseko līdzi, lai PVN samazinājums patiešām darbotos praksē un nonāktu līdz pircējiem.