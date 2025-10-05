Foto: Pexels

Iespējamas pozitīvas pārmaiņas, ir svarīgi tās pamanīt. Nedēļas horoskops no 6. līdz 12. oktobrim

kokteilis.lv
14:09, 5. oktobris 2025
Horoskopi un mistika

Auns

Šī nedēļa solās būt viegla – jutīsies labi un gandrīz viss, ko sāksi, nesīs panākumus. Iespējami svarīgi notikumi, kas skars ģimeni un tuviniekus. Ir vērts nopietni padomāt par darba maiņu. Nesteidzies stāstīt pārāk daudz par sevi ne sarunās, ne sociālajos tīklos, lai nedotu iemeslus tenkām.

Vērsis

Nedēļas sākumā priekšplānā var izvirzīties ar karjeru saistītas problēmas. Galvenais – neriskē un neiesaisties avantūrās. Neuzņemies svešu darbu, citādi netiksi galā ar saviem pienākumiem. Otrdien gaidāms neparasts enerģijas pieplūdums, kad spēsi paveikt daudz. Tevi sagaida veiksmīgas, bet ar sadzīves pienākumiem piepildītas brīvdienas.

Dvīņi

Šonedēļ tavas jūtas kļūs dziļākas, bet domas – pacilātākas. Īpaši labvēlīgs laiks tiem, kam darbā vajadzīga iedvesma. Tavs radošums atnesīs gan atbalstītājus, gan pienācīgus ienākumus. Pastāv iespēja, ka tieši pateicoties iedvesmai tu atradīsi nestandarta risinājumu sarežģītā lietā vai radīsi ko oriģinālu. Šis ir labs laiks profesionālajai izaugsmei. Iespējamas tikšanās, randiņi un interesants pieredzes apmaiņas process ar draugiem.
Vēzis
Šonedēļ mēģini uzkrāt spēkus un veltīt laiku sev. Nesavtīga kalpošana tuviniekiem, protams, ir cēla lieta, taču arī tajā jāievieš pauzes. Nepārāk aizraujies ar materiālo labumu jautājumiem – padomā labāk par dvēseli. Aizbrauc uz laukiem, izbaudi rudens krāsas.

Lauva

Šonedēļ tavā dzīvē iespējamas pozitīvas pārmaiņas, kas gan nāks ar maziem solīšiem. Ir svarīgi tās pamanīt. Trešdien esi īpaši piesardzīgs – tas nebūs labvēlīgs laiks kolektīvam darbam, intensīvai saziņai vai profesionālai izaugsmei. Piektdienu un brīvdienas velti draugiem vai laika pavadīšanai ar bērniem.

Jaunava

Svarīgi ne tikai uzkāpt tronī, bet arī noturēties tajā – taču ne par katru cenu. Nav izslēgts attiecību pārtraukums; centies šķirties mierīgi, tas ir tikai dzīves posms un mācība. Esi uzmanīgs – iespējamas intrigas aiz muguras. Velti gana daudz laika mājām, padari tās omulīgas.

Svari

Nedēļa var būt sarežģīta un pretrunīga – darbu būs daudz, un tu nezināsi, ar ko sākt. Tomēr iespējama jauna aizbildņa vai priekšnieka parādīšanās, kurš būs labvēlīgs. Var sākties jauns posms karjerā. Arī privātajā dzīvē gaidāmas pārmaiņas. Brīvdienās centies izkustēties – aizbrauc ciemos vai uzaicini kādu pie sevis, un patīkama komunikācija būs garantēta.

Skorpions

Pietiek lidot mākoņos, sapņojot par nesasniedzamo – uz zemes arī ir daudz interesanta. Vari gūt panākumus, ja spēsi ieinteresēt priekšnieku ar labu ideju. Neaizmirsti par solījumiem. Esi diplomātisks, meklē kompromisu, un tev būs iespēja labi nopelnīt.

Strēlnieks

Šonedēļ neizolē sevi no sabiedrības – nebaidies iet cilvēkos, jo īpaši tāpēc, ka tev vajadzētu biežāk apmeklēt svarīgas darba sapulces un tikšanās. Otrdien nepretojies intuīcijas impulsiem. Sākot no trešdienas, pieaugs kavēšanās risks, iespējams aizmirst kaut ko būtisku. Brīvdienās sarīko izbraucienu vai pikniku ārpus pilsētas.

Mežāzis

Šī nedēļa piemērota “skrējienam ar šķēršļiem”. Tavi pūliņi būs sekmīgi – spēsi izkļūt no problēmu purva un pievērsties patīkamākām lietām. Šobrīd svarīgi nepārslogoties ar nebūtiskām lietām un neiesaistīties tenkās. Neizsaki tukšus solījumus un nepamet iesāktos darbus pusratā.

Ūdensvīrs

Šonedēļ būs bīstami izrādīt pārlieku egocentrismu. Protams, tu esi neatvairāms un pelni uzslavas, taču nevajadzētu nodarboties tikai ar pašapbrīnu. Paskaties apkārt – varbūt kādam no taviem tuvākajiem vajadzīga palīdzība. Neatliec personīgo problēmu risināšanu trešdien – sīkums, atlikts uz rītdienu, vēlāk var kļūt par smagu nastu.

Zivis

Šonedēļ tava veiksme būs cieši saistīta ar to, cik stipri ticēsi savas izvēles pareizībai un cik saskanīgi spēsi rīkoties. Būs grūti visu kontrolēt, var rasties sajūta, ka valda haoss. Nav izslēgta maldināšana vai sagrozīta informācija. Vairāk brīvā laika velti ģimenei un bērniem.

