Horoskopi 22. novembrim.
Auns
Diena solās būt veiksmīga un aktīva. Izmanto šo laiku, lai pavirzītos uz priekšu sarežģītos darbos vai atjaunotu svarīgas attiecības. Skaidrs darbības plāns palīdzēs ātrāk nonākt pie iecerētā rezultāta. Sarunas un pārrunas šodien ritēs viegli, un tev būs īpaša spēja pārliecināt pat skeptiski noskaņotus cilvēkus.
Vērsis
Šī diena nav labvēlīga tēriņiem, tāpēc centies izvairīties no impulsīviem pirkumiem. Pastāv iespēja, ka nopirktās lietas ātri zaudēs savu pievilcību. Labāk neaizdod naudu un nesteidzies dalīties idejās, jo tām vēl nepieciešams laiks, lai attīstītos. Vairāk pievērsies praktiskiem jautājumiem un domu sakārtošanai.
Dvīņi
Mazie prieki šodien spēs uzlabot tavu garastāvokli. Ieklausies apkārtējo padomos, jo tie var izrādīties īpaši noderīgi. Ja jūti, ka nepieciešama palīdzība, droši lūdz to tuvajiem cilvēkiem. Centies nemēģināt ietekmēt citus ar emocijām, lai saglabātu harmoniju attiecībās.
Vēzis
Šodien ieteicams nedaudz samazināt aktivitāti un saudzēt savus spēkus. Ievēro robežas un neuzņemies pārāk daudz atbildības par citu problēmām. Ar svarīgiem lēmumiem nesteidzies, vispirms izvērtē iespējamos riskus. Ja radīsies sarežģījumi, draugi palīdzēs tos pārvarēt.
Lauva
Diena ir piemērota neatrisinātu darbu pabeigšanai un vecu projektu sakārtošanai. Tas var atnest patīkamu atvieglojumu. Attiecībās vari ienest vairāk siltuma, uzaicinot mīļoto cilvēku uz kopīgu pasākumu vai sarūpējot sirsnīgu pārsteigumu.
Jaunava
Pagātnes notikumi vai cilvēki var negaidīti atgādināt par sevi. Šī ir iespēja beidzot atrisināt jautājumus, kas tevi ilgstoši kavējuši. Saglabā neatkarību un neļauj citiem mainīt tavus plānus. Vakarā būs vērtīgi doties mazā izbraucienā vai pastaigā, lai izvēdinātu domas.
Svari
Šī diena piemērota sarežģītu vai nepatīkamu darbu veikšanai. Tev būs daudz enerģijas un labs noskaņojums, kas palīdzēs tikt galā ar visu iecerēto. Meklē pozitīvu cilvēku sabiedrību, jo viņu entuziasms var sniegt jaunu iedvesmu. Glabā tev uzticēto informāciju ar cieņu un piesardzību.
Skorpions
Emociju līmenis var būt nestabils, kas rada noslieci uz straujām garastāvokļa maiņām. Centies saglabāt iekšējo mieru un neiesaisties strīdos. Esi uzmanīgs ar finanšu lēmumiem, jo nevajadzīgi pirkumi var radīt nožēlu. Šī diena ir piemērota mierīgākam tempam un emocionālam līdzsvaram.
Strēlnieks
Šodien vari pārspīlēti reaģēt uz sīkumiem un pārlieku satraukties. Mēģini notikumus uztvert mierīgāk un saglabāt emocionālu līdzsvaru. Ar finansēm esi piesardzīgs un izvairies no liekiem tēriņiem. Neliela distance attiecībās palīdzēs labāk saprast savas vēlmes un sajūtas.
Mežāzis
Steiga šodien var radīt kļūdas un nevēlamas situācijas, tāpēc svarīgi ir rīkoties pārdomāti. Nepiekrīti papildu pienākumiem un dod sev iespēju atpūsties. Mierīgs vakars palīdzēs atjaunot spēkus un līdzsvaru, kas tev būs ļoti nepieciešams.
Ūdensvīrs
Šī diena ir piemērota jaunu ideju un projektu uzsākšanai, jo tev netrūkst radoša spara. Ja nepieciešams atbalsts, droši vērsies pie tuvajiem. Finanšu jomā gan labāk būt piesardzīgam, jo nepārdomāti tēriņi var radīt liekas problēmas. Iepirkšanos labāk atliec.
Zivis
Šodien tu vari būt īpaši jūtīgs un viegli ievainojams. Centies nepievērst lielu uzmanību sīkām neērtībām un saglabā pozitīvu noskaņojumu. Vairāk laika vienatnē palīdzēs atgūt iekšējo mieru. Jaunu projektu sākšanu ieteicams atlikt līdz brīdim, kad jutīsies stabilāk.