"Tas ir viltojums, bezvērtīgs dokuments, laulības līgums nemaz nepastāvēja," Timmas ģimenes juriste nāk klajā ar jaunumiem par Timmas lietu
Baketbolista Jāņa Timmas tuvinieki uzskata, ka pēc sportista nāves viņa mantojums ir nonācis nepareizajās rokās. Viss palicis Timmas bijušajai sievai, dziedātājai Annai Sedokovai, un taču Jāņa dēlam Kristiānam nav ticis nekas. Sociālajos tīklos Timmas ģimenes juriste Margarita Gavrilova dalījusies ar jaunāko informāciju par lietas gaitu.
Saskaņā ar viņas sniegto informāciju, laulību līgums starp Jāni un Annu Sedakovu bija sastādīts ASV, taču tas izrādījies nederīgs. “Saskaņā ar Floridas publiskās notāres Alenas Grinas sniegto informāciju, laulību līgums nepastāvēja. Viņa to nesagatavoja, neapstiprināja notariāli un nepiedalījās tā sagatavošanā, par ko viņa informēja Annu Sedokovu,” norāda juriste.
Gavrilova uzsver, ka dokuments, uz kura pamata Sedakova mantojusi Jāņa īpašumus, kurus jau paspējusi pārdot, faktiski nav spēkā esošs līgums: “Notārs paskaidroja, ka konkrētais dokuments nav laulību līgums, bet notariāli apliecina abu pušu parakstus. Turklāt pats dokuments ir nelikumīgs, jo Grinas kundze ir publiskā notāre, nevis štata notāre, un viņai nav tiesību notariāli apliecināt šādus dokumentus,” viņa skaidro.
Timmas ģimenes juriste skaidro, ka, neskatoties uz dokumenta spēka neesamību, Sedakova to izmantojusi kā juridisku pamatu, lai rīkotos ar laulības laikā iegūto mantu: “Tas ir viltojums, bezvērtīgs dokuments. Tomēr viņa to izmantoja, pārdodot kopīpašumu. Šo dokumentu mēs saņēmām no “Rosreestr”, kur pati Sedokova to iesniedza kā attaisnojumu vīra rakstiskas piekrišanas trūkumam.”
Ņemot vērā šos apstākļus, juristu komanda plāno apstrīdēt visus darījumus, kas balstīti uz šī dokumenta pamata, kā arī ierosināt kriminālprocesu. “Cilvēks tika apkrāpts 90. gadu stilā,” komentē Gavrilova, norādot, ka Sedokovas rīcība atbilst Krievijas Kriminālkodeksa 159. pantam, kas attiecas uz krāpniecību.
“Ir svarīgi apzināties, ka Jānis dzīvoja ar pārliecību, ka pastāv likumīgs laulību līgums, un Anna viņu par to pārliecināja. Saskaņā ar šo līgumu viņam it kā bija pienākums atdot viņai visu, ko viņš bija nopircis,” uzsver juriste.
Viņasprāt, tas bijis rūpīgi izplānots emocionālās manipulācijas piemērs. Video beigās Gavrilova veltījusi visai skarbus vārdus Annai, norādot, ka viņa ne tikai atstāja Jāni bez naudas, bet arī paņirgājās par viņa jūtām. Juriste norāda, ka par šādu rīcību Sedokova būtu jāsoda bez jebkādas žēlastības.