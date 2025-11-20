“Es nevaru gulēt ar savu…” Magone nāk klajā ar šokējošu atklāsmi par kavalieri Edgaru 0

19:11, 20. novembris 2025
Šovā “Slavenības. Bez filtra” dzejniece Magone Liedeskalna pēc veiksmīga koncerta nodevusies nopietnām pārrunām ar savu pielūdzēju Edgaru. Viņa nolēmusi paskaidrot, kādēļ pret puiša mēģinājumiem izrādīt pieķeršanos bijusi tik atturīga. Izrādās, ka Magone ir diezgan pārliecināta, ka abus vieno radniecīgas saites.

“Atceries, mēs runājām, braucām uz pirti, šķiet, uz Tukumu… un es teicu, ka ir kāds “bet”. Atceries? Es toreiz teicu, ka to “bet” kādreiz pateikšu. Nu, tad šodien es tev to pateikšu. Tā dzimta man ir sveša, es nevarēju par to runāt. Bet tas sen bija jāizrunā,” Magone skaidro. Viņa atklāj, ka nevar atļauties nekādu fizisku tuvību ar Edgaru, kamēr vien pastāv iespēja, ka viņi varētu būt radinieki.

“Tu pats jau saproti, par ko es runāju… mēs esam brālis un māsa… nu, ne tiešā nozīmē, nē, bet mēs esam no viena koka,” saka Magone. Viņa piebilda, mamma nebija daudz stāstījusi par viņas bioloģisko tēvu. Magone atcerējās tikai to, ka māte bija minējusi vīrieti no Madonas, kur uzaudzis arī Edgars.

“Madonas apriņķis bija, tur ap divdesmit gadu vecs vīrietis, gaišas, zilas acis, tieva auguma, spēlēja akordeonu, braukāja apkārt,” savu tēvu apraksta Magone. Viņa pieminēja arī iespējamos vārdus – Guntis vai Gints Liepiņš. Edgars pārjautāja, vai vārds varētu būt Ilmārs Liepiņš, bet Magone to nevar apstiprināt, jo māte daudz noklusējot.

Magone ir devusies arī pie zīlnieces, kura apstiprinājusi radniecību no tēva puses. Viņa skaidro, ka šis ir galvenais iemesls, kāpēc viņa nav ļāvusi Edgaram emocionāli un fiziski tuvoties. “Es nevaru gulēt ar savu radinieku. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc es tevi turu nost no savas miesas,” stāsta Magone.

Edgars aizkadrā atklāja, ka šī atklāsme esot visu padarījusi daudz skaidrāku: “Daudzas lietas man kļuva skaidras – kāpēc Magone bija tik auksta, tik nepieejama… Tas diedziņš uz tuvību jau tāpat bija plāns, bet tagad viņš ir vēl plānāks.”

Neskatoties uz situāciju, Magone norādīja, ka nevēlas attālināties no Edgara, pat ja radniecība pastāv. Viņa piebilda, ka vienīgais risinājums ir veikt DNS testu, lai pārliecinātos, vai abi ir radinieki vai nav.

