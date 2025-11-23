Foto: Ekrānuzņēmumi no tiešraides LTV

“Mēs esam laimīgākie cilvēki pasaulē!” Kamēr pasaules čempiones nespēj noticēt, tikmēr latvieši raud prieka asaras 31

kokteilis.lv
13:27, 23. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien izcīnīja zelta medaļas pasaules čempionātā, parūpējoties par neaizmirstamu un vēsturisku notikumu – tā ir pirmā reize, kad Latvijai izdevies iegūt medaļas. Pēc spēles Anastasija sacīja: “Mēs esam laimīgākie cilvēki pasaulē!”

Kokteilis
Līdz šim Latvijas pludmales volejbolisti pasaules pieaugušo čempionātos godalgas nebija izcīnījuši. Vistuvāk tam bija Mārtiņš Pļaviņš/Jānis Šmēdiņš, 2011. gadā sasniedzot pusfinālu un iegūstot ceturto vietu.

Mūsu meiteņu duets kārtīgā rakstura cīņā pieveica ASV pludmales volejbolistes. Spēle norisinājās trīs setos, liekot gan līdzjutējiem pie ekrāniem, gan faniem, kas atbalstīja sportistes klātienē, ar satrauktām sirdīm vērot spēli.

Sociālajos tīklos cilvēki apsveica mūsu sportistes ar lielo panākumu, daloties priekā un lepnumā. Kāda atbalstītāja pat norādīja, ka ir aizkustināta līdz asarām…

Arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, premjerministre Evika Siliņa un citi sabiedrībā zināmi cilvēki veltīja Latvijas pludmales volejbolistēm sirsnīgus apsveikuma vārdus.

Zelta medaļu īpašnieces pēc spēles bija ļoti saviļņotas. “Es tam nevaru noticēt.

Spēle bija tik līdzīga, un mēs iepriekš pastāvīgi šīm pretiniecēm bijām zaudējušas.

Tomēr šodien viss padevās, un mēs uzvarējām. Tas ir brīnišķīgi,” pauda Graudiņa.

Bet Samoilova sacīja: “Liels paldies manai pāriniecei Tīnai un mūsu komandai – Danielam Vudam, Mihailam Samoilovam, fizioterapeitei Elizabetei Gaponei, visiem līdzjutējiem, kuri juta mums līdzi. Mēs esam tik priecīgas par šo turnīru, par šo uzvaru. Tas ir brīnišķīgi. Mēs šobrīd esam laimīgākie cilvēki pasaulē.”

