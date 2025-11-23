“Mēs esam laimīgākie cilvēki pasaulē!” Kamēr pasaules čempiones nespēj noticēt, tikmēr latvieši raud prieka asaras 31
Pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien izcīnīja zelta medaļas pasaules čempionātā, parūpējoties par neaizmirstamu un vēsturisku notikumu – tā ir pirmā reize, kad Latvijai izdevies iegūt medaļas. Pēc spēles Anastasija sacīja: “Mēs esam laimīgākie cilvēki pasaulē!”
Līdz šim Latvijas pludmales volejbolisti pasaules pieaugušo čempionātos godalgas nebija izcīnījuši. Vistuvāk tam bija Mārtiņš Pļaviņš/Jānis Šmēdiņš, 2011. gadā sasniedzot pusfinālu un iegūstot ceturto vietu.
Mūsu meiteņu duets kārtīgā rakstura cīņā pieveica ASV pludmales volejbolistes. Spēle norisinājās trīs setos, liekot gan līdzjutējiem pie ekrāniem, gan faniem, kas atbalstīja sportistes klātienē, ar satrauktām sirdīm vērot spēli.
Sociālajos tīklos cilvēki apsveica mūsu sportistes ar lielo panākumu, daloties priekā un lepnumā. Kāda atbalstītāja pat norādīja, ka ir aizkustināta līdz asarām…
Arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, premjerministre Evika Siliņa un citi sabiedrībā zināmi cilvēki veltīja Latvijas pludmales volejbolistēm sirsnīgus apsveikuma vārdus.
Zelta medaļu īpašnieces pēc spēles bija ļoti saviļņotas. “Es tam nevaru noticēt.
Tomēr šodien viss padevās, un mēs uzvarējām. Tas ir brīnišķīgi,” pauda Graudiņa.
Bet Samoilova sacīja: “Liels paldies manai pāriniecei Tīnai un mūsu komandai – Danielam Vudam, Mihailam Samoilovam, fizioterapeitei Elizabetei Gaponei, visiem līdzjutējiem, kuri juta mums līdzi. Mēs esam tik priecīgas par šo turnīru, par šo uzvaru. Tas ir brīnišķīgi. Mēs šobrīd esam laimīgākie cilvēki pasaulē.”
Congratulations to Tīna Graudiņa un Anastāsija Samoilova on Latvia’s first ever World Champions title in beach volleyball! 🏐 🏆🥇👑 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 pic.twitter.com/kFmVdM4q15
— Baiba Braže (@Braze_Baiba) November 23, 2025
Fantastiska uzvara! Suminājumi, meitenes!🇱🇻
— Una G. (@Una50433749) November 23, 2025
Ir! Zelts🇱🇻🇱🇻🇱🇻👏👏👏🎉🎉🎉
— Jānis Sārts (@janis_sarts) November 23, 2025
es iekšēji biju gatavs lepoties ar sudrabu 🥈, bet viņas ir pa īstam mūsu zelta🥇meitenes 🫶
— Mazais Andrins (@mazaisandris) November 23, 2025
Tīna un Nastja – Pasaules Čempiones!!!
Neticami! Fantastiski! Burvīgi!
Latviešu pludmales volejbolistes Graudiņa/Samoilova spraigā finālā kļūst par pasaules čempionēm: https://t.co/ipApwhbVlj
— Atis Krauze (@Atiskrauze73) November 23, 2025
🇱🇻PASAULES ČEMPIONES!🇱🇻
🥇IZCILI! Latvijas vadošais pludmales volejbola dāmu duets – Olimpietes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova Pasaules čempionātā Austrālijā izcīna ZELTU!🥇🇱🇻 @volejbolslv
Lepojamies un no sirds APSVEICAM!!!♥️🎉 pic.twitter.com/m5PrkB3k5a
— LOK (@Olimpiade_lv) November 23, 2025
Kā ir būt vislabākajam savā profesijā pasaulē? Uz šo jautājumu tagad var atbildēt Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova.
— Mārtiņš Kļavenieks (@martklavenieks) November 23, 2025
🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇
TĪNA GRAUDIŅA 🏆
ANASTASIJA SAMOILOVA 🏆
🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐🏐
PASAULES ČEMPIONES 💪
🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) November 23, 2025
Fantastiskas emocijas! Apsveicu mūsējās meitenes ar zelta medaļu pasaules čempionātā pludmales volejbolā. Fantastisks sasniegums. Apsveicu! pic.twitter.com/aMWSmSi9bK
— Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) November 23, 2025
Patiess lepnums par mūsu Latvijas pludmales volejbolistēm! 🇱🇻 pic.twitter.com/NVx2RScRlx
— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) November 23, 2025
🏆🥇 Rīt brīvdiena! 👏 pic.twitter.com/66oz2aXE5C
— Jānis Celmiņš™ (@JanisCelmins) November 23, 2025