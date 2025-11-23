Canva Pro

Labāk tā nedari! No kā izvairīties 2026. gada 1. janvārī, pamatojoties uz jūsu dzimšanas datumu 0

kokteilis.lv
14:15, 23. novembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

2025. gads tuvojas noslēgumam, un priekšā ir jauna nodaļa, jauni plāni un jaunas cerības. Daudzi cilvēki uzskata, ka tas, kā izvērtīsies gada pirmā diena, var noteikt toni visam turpmākajam periodam, ietekmējot noskaņojumu, notikumus un pat veiksmi. Tāpēc ar 1. janvāri ir saistītas daudzas tradīcijas un ieteikumi, lai padarītu nākamo gadu labāku un veiksmīgāku.

Reklāma
Reklāma
“Šoreiz cieta mana mamma, bet rīt varbūt jau kāds cits.” Sieviete brīdina par nepatīkamu incidentu saistībā ar veikalu “Maxima”
Rosļikovs iecerējis sūdzēties par attieksmi pret krieviem Latvijā, taču krievvalodīgo reakcija uz šo nodomu viņam liek pamatīgi vilties
Kokteilis
Krievija un “Sņeguračka” – Latvijas pārstāves nacionālais tērps “Miss Universe” skaistumkonkursā izsauc sabiedrības sašutumu
Lasīt citas ziņas

Taču, kā norāda eksperti, ir svarīgi ne tikai tas, ko dari 1.janvārī, bet arī – ko nedari! Vai zini, ko šajā dienā nevajadzētu darīt?

Izrēķini savu dzimšanas datuma personisko ciparu. Saskaiti savus dzimšanas datuma skaitļus līdz iegūsti ciparu no 1 līdz 9!

Piemēram, dzimšanas datums – 24.11.1968.

2+4+1+1+1+9+6+8=32

CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijā ielidojušas meteozondes no Baltkrievijas ar nelegālajām cigaretēm
Kokteilis
VIDEO. “Reizēm gaidīt ir sāpīgi…” Gada labākā aktrise Maija Doveika uz skatuves izplūst asarās, liekot raudāt arī savam dēlam Pāvilam
Ukraina panāk kompromisu miera plāna jautājumā – vai Putins tam piekritīs?

3+2=5 – tātad piecinieks ir šajā gadā, mēnesī un dienā dzimušā cilvēka personiskais skaitlis.

Izvairieties no šīm lietām 2026. gada 1. janvārī, pamatojoties uz savu dzimšanas datuma personisko ciparu!

1 – cilvēkus ar ciparu 1 pārvalda Saule. Tā kā gadu pārvalda arī šī planēta, šādiem cilvēkiem jābūt īpaši uzmanīgiem. 2026. gada 1. janvārī viņiem ieteicams izvairīties no jebkādiem strīdiem ar savu tēvu vai tēva figūru.

2 – cilvēki, kuriem personiskais cipars ir 2, ir pakļauti Mēness ietekmei. Viņi ir ļoti emocionāli – 2026. gada pirmajā dienā viņiem vajadzētu izvairīties no skarbas uzrunas savai mātei, mātes tēlam vai pat māsai. Tiek uzskatīts, ka tas nes neveiksmi, tāpēc, ja vēlaties no tā izvairīties, jums stingri jāievēro šis aizliegums.

3 — cilvēkus ar ciparu 3 pārvalda Jupiters, un viņiem gada pirmajā dienā vajadzētu izvairīties no alkohola lietošanas, jo tas ienesīs viņu dzīvē negatīvu karmu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Nedēļas horoskops no 24. līdz 30. novembrim. Apstākļi var prasīt lielāku koncentrēšanos
Šos ziedu veidus ieteicams labāk nevienam nedāvināt: tie var piesaistīt nelaimi un negatīvas emocijas
Kokteilis
Novembris – “Mežrozīte”, aprīlis – “Tai pilsētā”: kurš Raimonda Paula skaņdarbs tu esi pēc dzimšanas mēneša?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.