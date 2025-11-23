Labāk tā nedari! No kā izvairīties 2026. gada 1. janvārī, pamatojoties uz jūsu dzimšanas datumu 0
2025. gads tuvojas noslēgumam, un priekšā ir jauna nodaļa, jauni plāni un jaunas cerības. Daudzi cilvēki uzskata, ka tas, kā izvērtīsies gada pirmā diena, var noteikt toni visam turpmākajam periodam, ietekmējot noskaņojumu, notikumus un pat veiksmi. Tāpēc ar 1. janvāri ir saistītas daudzas tradīcijas un ieteikumi, lai padarītu nākamo gadu labāku un veiksmīgāku.
Taču, kā norāda eksperti, ir svarīgi ne tikai tas, ko dari 1.janvārī, bet arī – ko nedari! Vai zini, ko šajā dienā nevajadzētu darīt?
Izrēķini savu dzimšanas datuma personisko ciparu. Saskaiti savus dzimšanas datuma skaitļus līdz iegūsti ciparu no 1 līdz 9!
Piemēram, dzimšanas datums – 24.11.1968.
2+4+1+1+1+9+6+8=32
3+2=5 – tātad piecinieks ir šajā gadā, mēnesī un dienā dzimušā cilvēka personiskais skaitlis.
Izvairieties no šīm lietām 2026. gada 1. janvārī, pamatojoties uz savu dzimšanas datuma personisko ciparu!
1 – cilvēkus ar ciparu 1 pārvalda Saule. Tā kā gadu pārvalda arī šī planēta, šādiem cilvēkiem jābūt īpaši uzmanīgiem. 2026. gada 1. janvārī viņiem ieteicams izvairīties no jebkādiem strīdiem ar savu tēvu vai tēva figūru.
2 – cilvēki, kuriem personiskais cipars ir 2, ir pakļauti Mēness ietekmei. Viņi ir ļoti emocionāli – 2026. gada pirmajā dienā viņiem vajadzētu izvairīties no skarbas uzrunas savai mātei, mātes tēlam vai pat māsai. Tiek uzskatīts, ka tas nes neveiksmi, tāpēc, ja vēlaties no tā izvairīties, jums stingri jāievēro šis aizliegums.
3 — cilvēkus ar ciparu 3 pārvalda Jupiters, un viņiem gada pirmajā dienā vajadzētu izvairīties no alkohola lietošanas, jo tas ienesīs viņu dzīvē negatīvu karmu.