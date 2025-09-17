Arhīva foto

Psihopātisks maniaks, spoks vai vienīgais izdzīvojušais? Kas saskaņā ar zodiaka zīmi tu būtu šausmu filmā? 0

Annika Niedrīte
12:45, 17. septembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Psihopātisks maniaks, spoks vai vienīgais izdzīvojušais? Kas tu būtu šausmu filmā? Zvaigznes, kā vienmēr, pateiks atbildes uz šiem jautājumiem.

Reklāma
Reklāma
Veselam
5 pārtikas produkti, kuros ir vairāk Omega-3 nekā tradicionālajā lasī
Maģiski toņi: kura apģērba krāsa palīdz katrai zodiaka zīmei izskatīties vislabāk?
Polija aiztur divus jauniešu dronu incidenta lietā; vislielākais pārsteigums ir viņu pilsonības
Lasīt citas ziņas

Auns – tas, kurš nejauši atbrīvos dēmoniskos spēkus

Impulsīvais un drosmīgais Auns būs tas, kurš teiks: “Pagaidiet tepat, es viens pats iešu un paskatīšos, kas tur ir.” Nav jau tā, ka viņš nemaz nebaidītos – baidās, bet sacensības gars un vēlme pierādīt savu drosmi ir spēcīgāki par bailēm. Pastāv risks, ka viņš pirmais nonāks nepatikšanās, bet tāpat to darīs ar varonīgu sejas izteiksmi. Varbūt pat tiks galā ar briesmām un izdzīvos.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV slavens žurnālists Frīdmens: “Lai apturētu Krieviju Ukrainā, Trampam ir jāsaprot, ka šis tagad ir viņa karš”
VIDEO. Policisti aiztur vīrieti par braukšanu bērniem domātā “Bārbijas” automašīnā
Maģiski toņi: kura apģērba krāsa palīdz katrai zodiaka zīmei izskatīties vislabāk?

Raksturīgās frāzes: “Kas tad mums te ir?”; “Kas ir šī dīvainā kaste? To vajadzētu atvērt!” Jā, Auns būs arī pirmais, kurš atvērs kaut ko tādu, ko nevajadzētu atvērt.

Cits scenārijs – Auns var būt kādas bijušais. Viņš vienkārši sēdēja mājās, skatījās televizoru un nejauši ziņās ieraudzīja, ka viņa bijušo tūlīt nogalinās maniaks. Nācās piecelties no dīvāna un steigties palīgā. Dabiski, ka saskaņā ar žanra likumiem, iekuļas vislielākajās ķezās, bet patiesībā glābj pārējos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Uzvedas tā, it kā būtu rados kādai karalienei… Kā atpazīt katru zodiaka zīmi viesnīcā “Viss iekļauts”
Kokteilis
Lauva – spogulis, bet Vēzis – sega. Uzzini kāds priekšmets atbilst tavai horoskopa zīmei
Kokteilis
Auni varētu būt ugunsdzēsēji, Dvīņi – žurnālisti! Kāda profesija tev vislabāk piestāv saskaņā ar horoskopa zīmi?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.