Psihopātisks maniaks, spoks vai vienīgais izdzīvojušais? Kas saskaņā ar zodiaka zīmi tu būtu šausmu filmā? 0
Psihopātisks maniaks, spoks vai vienīgais izdzīvojušais? Kas tu būtu šausmu filmā? Zvaigznes, kā vienmēr, pateiks atbildes uz šiem jautājumiem.
Auns – tas, kurš nejauši atbrīvos dēmoniskos spēkus
Impulsīvais un drosmīgais Auns būs tas, kurš teiks: “Pagaidiet tepat, es viens pats iešu un paskatīšos, kas tur ir.” Nav jau tā, ka viņš nemaz nebaidītos – baidās, bet sacensības gars un vēlme pierādīt savu drosmi ir spēcīgāki par bailēm. Pastāv risks, ka viņš pirmais nonāks nepatikšanās, bet tāpat to darīs ar varonīgu sejas izteiksmi. Varbūt pat tiks galā ar briesmām un izdzīvos.
Raksturīgās frāzes: “Kas tad mums te ir?”; “Kas ir šī dīvainā kaste? To vajadzētu atvērt!” Jā, Auns būs arī pirmais, kurš atvērs kaut ko tādu, ko nevajadzētu atvērt.
Cits scenārijs – Auns var būt kādas bijušais. Viņš vienkārši sēdēja mājās, skatījās televizoru un nejauši ziņās ieraudzīja, ka viņa bijušo tūlīt nogalinās maniaks. Nācās piecelties no dīvāna un steigties palīgā. Dabiski, ka saskaņā ar žanra likumiem, iekuļas vislielākajās ķezās, bet patiesībā glābj pārējos.