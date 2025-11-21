“Pastāv problēmas…” Putins pārtraucis klusēšanu par ASV miera plānu Ukrainai 5
Krievijas diktators apgalvo, ka ar Maskavu amerikāņu priekšlikumi par kara izbeigšanu Ukrainā it kā vēl nav apspriesti detalizēti, vēsta Dialog.ua.
Kremlis ir saņēmis ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas jauno plānu par Krievijas sāktā kara pret Ukrainu izbeigšanu un uzskata, ka tas “varētu kļūt par pamatu mierīgai noregulēšanai”, tomēr, kā apgalvo Maskava, šis dokuments ar Krieviju vēl neesot detalizēti apspriests.
Šādu paziņojumu Vladimirs Putins sniedza Krievijas Drošības padomes pastāvīgo locekļu sanāksmē, kuras video izplatīja Krievijas mediji.
Pēc Putina teiktā, Maskava “ir gatava sarunām”, taču uzstāj uz detalizētu vispārējā plāna apspriešanu.
Diktators paziņoja, ka jaunais ASV plāns ir “modernizēta versija” tām diskusijām, kas iepriekš notikušas ASV–Krievijas samitā Aļaskā, un apgalvoja, ka konkrētu sarunu ar Maskavu šobrīd neesot, jo Vašingtona vēl neesot panākusi Ukrainas atbalstu šiem priekšlikumiem.
Savā runā Putins atkal atkārtoja draudus par agresorvalsts gatavību turpināt karu līdz “visu mērķu sasniegšanai”. Viņš norādīja, ka viņu apmierina pašreizējā situācijas dinamika frontē.
Tikmēr medijs “Verstka”, atsaucoties uz avotiem Krievijas diplomātu aprindās un personām, kas tuvas Kremļa struktūrām, raksta, ka Maskava uzskata ASV piedāvāto plānu par “ne līdz galam īstenojamu”.
Avotu ieskatā Krievijas režīms šos priekšlikumus uzskata tikai par pamatu tālākām sarunām, nevis par dokumentu, kuru Putins būtu gatavs parakstīt.
“Pastāv problēmas ar garantijām, Ukrainas armijas lielumu, kā arī ar jautājumiem par sankcijām un aktīviem,” sacīja avots, kas ir tuvs Krievijas Ārlietu ministrijai.