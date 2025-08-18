Vai vecākiem, kuru bērni vasarā strādā mēnesi, ir viņi jānoņem no apgādības? Valsts ieņēmumu dienests (VID) skaidro, kādos gadījumos nodokļu atvieglojumi saglabājas, un kā pareizi rīkoties, lai neciestu ģimenes budžets.
LA.LV lasītāja jautā: “Mans bērns vasarā mēnesi strādā. Vai man šajā laikā viņu jānoņem no apgādības? Kā to darīt? Varbūt tas automātiski tiek izdarīts? Vai ir vēl kādas nodokļu lietas, kas vecākiem šajā sakarā jāpaveic?”
VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice-Mamaja skaidro: “Galvenais ir tas, ka vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērniem, kuri strādā tikai vasaras brīvlaikā, ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē.
Tādējādi arī tad, ja bērns vasaras brīvlaikā strādā, vecāks saglabā atvieglojumu par apgādībā esošu personu – vecāka algas daļa, ko neapliek ar nodokļiem, ir 250 eiro mēnesī.
Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni līdz 19 gadu vecumam mācās un strādā arī mācību gada laikā, bērna atrašanās apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Ja skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.”
Teice-Mamaja vērš uzmanību, ka algas nodokļu grāmatiņa pieejama tikai elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Arī visas nepieciešamās darbības iespējams veikt tikai elektroniski.
Papildu noderīga informācija par darbu vasaras brīvlaikā skolēniem un viņu vecākiem atrodama šeit.
