0:19, 6. marts 2026
Latvijā problēmu ir ļoti daudz, bet pati lielākā problēma – tā ir šā brīža valdība, šādu viedokli TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda Edmunds Zivtiņš, Saeimas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētāja vietnieks.

“Mēs visur, visos ekonomiskajos rādītājos esam pēdējās vietās – ekonomikā, demogrāfijā, mēs visu laiku gribam kontrolēt un sodīt, neļaut kaut ko vest iekšā, neļaut atvērt banku kontus,” šādi uzskaita E. Zivtiņš.

Pievienotajā video skatieties plašāk, ko vēl viņš min šīs valdības neaizdarību skaitā un vaicā – kā var būt, ka virzāmies uz mērķi, bet nedarām neko tā labā?

