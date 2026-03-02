Prezidents dauzās: Rinkēvičs dodas uz robežu, bet nezaudē savu humora izjūtu kādam īpašam foto soctīkliem 1
Līdz šī gada beigām ir svarīgi pabeigt robežas uzraudzības tehnoloģisko risinājumu ieviešanu visā valsts austrumu robežas garumā, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš pirmdien apmeklēja Latvijas – Krievijas robežu Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes atbildības teritorijā Alūksnes un Balvu novados.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, kopā ar Rinkēviču robežu apmeklēja arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Kaspars Pudāns un Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.
Valsts prezidents vizīti sāka, klātienē iepazīstoties ar Pededzes robežapsardzības nodaļas darbu un apsekojot robežas žogu, kura izbūve visā valsts austrumu robežas garumā noslēdzās 2025. gada nogalē.
Latvijas – Krievijas robežas posmā pie Liepnas niedrājiem Valsts prezidents iepazinās ar robežapsardzības infrastruktūru, kas pielāgota purvainajai teritorijai. Rinkēvičs uzklausīja VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un AS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārstāvju sniegto informāciju par robežapsardzības tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves progresu.
Vienlaikus NBS pārstāvji iepazīstināja Valsts prezidentu ar jau izvietotajiem pretmobilitātes šķēršļiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem slēgtajos robežkontroles punktos “Pededze” un “Vientuļi” un informēja par turpmāko robežas militāru nostiprināšanu.
Rinkēvičs uzsvēra, ka izbūvētais robežas žogs ir svarīga fiziska barjera, taču robežapsardzība un aizsardzība ir mērķtiecīgi jāstiprina ik dienu. Viņaprāt, līdz šī gada beigām svarīgi pabeigt robežas uzraudzības tehnoloģisko risinājumu ieviešanu visā robežas garumā.
Valsts prezidents atzīmēja, ka būtiski ir arī turpināt izvērst pretmobilitātes risinājumus robežas aizsardzības stiprināšanai un izvērst radaru un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Rinkēvičs secināja, ka spriedze ģeopolitiskajā situācijā ir uz ilgu laiku, tāpēc ir maksimāli savlaicīgi un organizēti jāgatavojas dažādiem scenārijiem.
“Ar hibrīdās karadarbības aktivitātēm saskaramies arī pašlaik, uz Latvijas-Baltkrievijas robežas līdz ar atkusni atjaunojas arī nelegālās migrācijas spiediens,” pauda Valsts prezidents.
Rinkēvičs uzsvēra ciešas NBS, Valsts robežsardzes, kā arī vietējo pašvaldību sadarbības nozīmi, tostarp skaidrojot sabiedrībai pretmobilitātes pasākumu ietekmi.